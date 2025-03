Nicolas (15 ans), le jeune rugbyman varois blessé lors d'un match à Bastia, est décédé

L'adolescent, licencié au Rugby Club Toulonnais et aux clubs de Brignoles Provence XV et Saint-Maximinois XV, gravement blessé à la tête lors d’une rencontre de rugby à Bastia, le samedi 15 mars, n’a pas survécu. Il avait été hospitalisé dans un état jugé très préoccupant après avoir perdu connaissance suite à un choc à la tête.



Malgré les efforts des secours et des premiers intervenants, l'état de santé du jeune joueur de l’équipe cadet de l’entente Brignoles-Saint-Maximin s'est détérioré, entraînant son décès.

La famille et les clubs de rugby sont en deuil, et la tristesse est grande dans le Var et en Corse, où des messages de soutien affluent de la communauté rugbystique.