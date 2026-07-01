NaturaSwim Corsica : des piscines inspirées des paysages corses

Guillaume Grenier, chef de projet et associé à NaturaSwim Corsica, travaillait dans la construction de piscines classiques quand un constat s’est imposé : partout où il intervenait, le même produit revenait, à quelques détails près. « L’esthétique des piscines qu’on retrouve aujourd’hui partout, c’est les mêmes en Chine, en Roumanie ou à Ajaccio », résume-t-il. Il avait alors identifié trois blocages majeurs en Corse : des délais de chantier s’étalant sur deux à trois mois, une uniformité visuelle marquante, mais surtout une dépendance quasi totale au continent : « On importait 100 % de la piscine du continent, tous les matériaux de construction, tout ce qui était liner, produits d’étanchéité, ciment etc. » C’est pour répondre à ce triple constat qu’est née l’idée d’un bassin innovant, dont la matière elle-même serait locale, conçu à partir d’un béton de pierre reconstituée inspiré des roches locales.