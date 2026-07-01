NaturaSwim Corsica : des piscines inspirées des paysages corses

Une envie de repenser la piscine en Corse
Guillaume Grenier, chef de projet et associé à NaturaSwim Corsica, travaillait dans la construction de piscines classiques quand un constat s’est imposé : partout où il intervenait, le même produit revenait, à quelques détails près. « L’esthétique des piscines qu’on retrouve aujourd’hui partout, c’est les mêmes en Chine, en Roumanie ou à Ajaccio », résume-t-il. Il avait alors identifié trois blocages majeurs en Corse : des délais de chantier s’étalant sur deux à trois mois, une uniformité visuelle marquante, mais surtout une dépendance quasi totale au continent : « On importait 100 % de la piscine du continent, tous les matériaux de construction, tout ce qui était liner, produits d’étanchéité, ciment etc. » C’est pour répondre à ce triple constat qu’est née l’idée d’un bassin innovant, dont la matière elle-même serait locale, conçu à partir d’un béton de pierre reconstituée inspiré des roches locales.
8 jours de chantier et un tarif plus accessible
Une des promesse phares de ce concept repose sur sa vitesse d’exécution : « Entre le moment où on démarre la mesure chez le client et le moment où le client peut se baigner, on compte environ 8 jours », précise Guillaume Grenier, quand « la plupart des piscinistes sont sur des délais de 2 à 3 mois. » Ce gain de temps s’accompagne d’un autre argument financier de poids : en travaillant directement avec la carrière et la centrale à béton locale, l’entreprise supprime une bonne partie des intermédiaires habituels. Résultat, le tarif s’affiche à 990 euros du mètre carré, contre 1 700 à 2 500 euros pour une piscine maçonnée classique.
Un design naturel fait sur-mesure
Sur le plan esthétique, l’entreprise revendique une rupture nette avec le bassin rectangulaire au liner bleu. L’inspiration vient directement des paysages de l’île : « On a fait quelque chose qui ressemble un peu aux criques naturelles qu’on peut trouver sur l’île », explique Guillaume Grenier. Les teintes restent fidèles à la roche prélevée à proximité, le plus souvent un beige sable au rendu naturel. Chaque projet devient ainsi une pièce unique, façonnée selon les envies du client, qui « personnalise à 100 % son bassin ». Enfin, la conception en pentes douces du bassin, facilite l’accès pour toute la famille tout en limitant les risques d’accident pour les jeunes enfants et les animaux de compagnie, « un vrai plus sécuritaire », selon Guillaume Grenier.
Un entretien moindre
Le choix de la roche naturelle a une conséquence que les fondateurs présentent comme décisive : l’entretien. Contrairement à un revêtement classique, matière inerte sans interaction avec l’eau, la roche naturelle communique avec le bassin : « L’eau va prendre le pH de la roche, qui est très sensiblement proche de celui de la peau humaine, aux alentours de 7,6. » La conséquence est directe : moins besoin de produits ou d’équipements pour réguler le pH, et des bassins « deux à trois fois plus simples d’utilisation ».
« Construire avec la Corse »: un engagement local et écoresponsable
Au-delà du produit, NaturaSwim Corsica revendique une dimension économique et environnementale. En s’appuyant sur des ressources prélevées sur l’île plutôt que sur des matériaux importés du continent, le procédé réduit fortement le transport maritime et routier, ainsi que les déchets de chantier. Seuls les équipements techniques spécifiques, comme les pompes ou les systèmes de filtration, continuent d’être importés. L’entreprise résume sa philosophie en une formule : « Construire en Corse doit progressivement signifier construire davantage avec la Corse. »
Un argument qui pourrait séduire l’hôtellerie insulaire : pour un établissement haut de gamme, un bassin aux allures de crique naturelle devient un élément de différentiation, à l’époque où les voyageurs recherchent des expériences authentiques.
« On a pris les problèmes des piscines actuelles, on les a résolus, et on a fait NaturaSwim Corsica », résume Guillaume Grenier, avec l’idée de recréer, derrière chaque bassin, un peu de l’île dans chaque jardin.
Retrouvez l’ensemble de leurs réalisations sur leur site internet : https://www.naturaswim-corsica.com/
Un argument qui pourrait séduire l’hôtellerie insulaire : pour un établissement haut de gamme, un bassin aux allures de crique naturelle devient un élément de différentiation, à l’époque où les voyageurs recherchent des expériences authentiques.
« On a pris les problèmes des piscines actuelles, on les a résolus, et on a fait NaturaSwim Corsica », résume Guillaume Grenier, avec l’idée de recréer, derrière chaque bassin, un peu de l’île dans chaque jardin.
Retrouvez l’ensemble de leurs réalisations sur leur site internet : https://www.naturaswim-corsica.com/
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