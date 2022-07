Natation synchronisée : le bronze pour Manon Venturi aux championnats d'Europe d'Alicante

Manon Venturi et l'équipe de France de ballet technique ont, en effet, réalisé une sacrée performance dans le bassin espagnol où pour la première fois l'ensemble tricolore a réussi à distancer la Grèce au classement ou à tout le moins à la déloger de la troisième place.Pour Manon cette première année de junior débute donc sous les meilleurs auspices.En tout cas cette première médaille de bronze pourrait donner des ailes à notre bastiaise et toutes ses coéquipières en fin d'après-midi à l'heure de la s econde finale de la journée à laquelle elles participeront. Nous vous en reparlerons.En attenant Manon Venturi et les membres de sa famille, qui sont sur place, savourent ces instants de bonheur qui viennent couronner les mois et mois d'entraînement auxquels se soumet, à raison de 30 heures par semaine, la nageuse bastiaise qui, dans le même temps, poursuit, sa scolarité à Aix-en-Provence loin des siens.A bientôt 16 ans , on imagine les sacrifices que doivent être ceux de Manon Venturi pour tenter d'aller encore plus loin...Sans préjuger de la suite des évènements, il faut savoir que Manon prendra quelques jours de vacances auprès des siens dès la fin de ces championnats d'Europe.Une pause indispensable avant de reprendre le collier et mettre le cap cette fois sur les championnats du monde et le Québec.