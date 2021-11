Naples, Capri, Pompéi et Pise au programme de l’association "Andemu à girandulà"

«Ce fut un dépaysement total, faisant oublier le quotidien de chacun » affichait tout sourire Christophe Oriola, président et un des deux GO de cette sympathique association* qui n’a pour but que d’organiser des excursions et sorties pour tous les Corses. « Après une paisible traversée entre Bastia et Livorno, nous avons pris la direction de Naples à bord d’un autocar de luxe conduit par Christophe » poursuit Patrice Pompei, trésorier et autre dynamique GO.Les six heures de route ont permis aux « Girandulò » de rallier la typique cité du sud de l’Italie avant d’embarquer pour l’île de Capri puis visiter le site archéologique de Pompéi, site classé au patrimoine mondial de l’Unesco.Terme de cette belle excursion : Pise avec la visite de la «Torre Pendente » et une dernière soirée conviviale avant de retrouver la Corse.«Nous avons tous fait le même constat : nous avons oublié notre vie de tous les jours, pour retrouver ces moments d’évasion que procurent ce grand privilège du voyage et de la découverte d’autres lieux et d’autres cultures » souligne Christophe Oriola.« Le lien social, amical et associatif que ce voyage a mis en avant est à jamais gravé dans nos mémoires » ajoute Patrice. Cette excursion était loin d’être la première de cette association qui n’a pourtant été créée qu’il y a à peine un an : soirée paella et animation musicale, karaoké, excursion dans le Cap Corse, rando sur le plateau du Coscione… Et en prévision : Soirée raclette à Borgo le samedi 4 décembre, découverte de la Balagne, le 5, soirée de la saint Sylvestre le 31….«Le but principal de notre association est de créer un lien social fort, à travers des souvenirs inoubliables, par des manifestations culturelles, sociales, sportives, des randonnées, des voyages à travers l'Europe, et dés que possible dans le monde entier » explique encore Christophe.- Tel: 06.52.84.42.58