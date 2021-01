Nanette Maupertuis : « La seule façon pour le tourisme de faire face à la crise est de garder le cap et jouer collectif »

- L’Etat avait pourtant promis un accompagnement spécifique pour Lourdes, l’Outre-Mer et la Corse. Qu’en est-il, donc, concrètement ?

- On ne connait pas l’état d’avancement pour Lourdes et les DOM-TOM. Pour nous, l’enjeu, aujourd’hui, est d’articuler la feuille de route du tourisme corse avec Salvezza è Rilanciu. Le lancement de France Relance en septembre et sa territorialisation ont, quand même, brouillé les pistes. On ne sait plus ce qui relève de France Relance ou ce qui relève de la feuille de route corse. Pour moi, ces deux programmations sont additives et complémentaires, elles ne sont pas substituables. Et puis, tout ne peut pas relever d’une logique projets comme le veut l’Etat : certaines entreprises, comme celles des activités de pleine nature, ont vraiment besoin d’être soutenues.



- Qu’est-ce qui va se passer maintenant et comment voyez-vous les choses ?

- Nous attendons les nouvelles propositions de l’Etat concernant la volumétrie financière, le CDI saisonnier et les dérogations en matière de locations meublées. Même s’il est difficile de faire des prévisions, je constate que nous avions raison, l’an dernier, pour les tests COVID. Nous avions également raison d’être inquiets pour la saison touristique et d’annoncer, dès le mois de mai, des pertes à hauteur de 50% sur la fréquentation. Nous avions, enfin, raison depuis quatre ans, donc bien avant la crise actuelle, sur la nécessaire transition écologique et numérique du tourisme corse. L’enjeu, aujourd’hui, est d’accroître la chaîne de valeur en articulant toutes les filières du secteur. Ce n’est que comme cela que nous réussirons à tirer vers le haut la destination Corse. L’urgence est de sauver le système productif au lieu de l’endetter, de former les personnels pour la saison prochaine, et d’avoir, grâce aux moyens que nous a octroyés la Collectivité de Corse, une communication intelligente sur le double plan de la réassurance sanitaire et de l’attractivité. Il faut sécuriser au maximum la destination et proposer autre chose dans un contexte qui va être très concurrentiel. Je reste persuadée que la seule façon de faire face à cette incertitude et aux difficultés actuelles est de garder le cap du tourisme durable et de jouer collectif. Il faut arrêter les échanges acerbes par presse interposée qui envoient un signal négatif sur le marché touristique. Ce n’est que dans le calme et la coordination de nos compétences que nous arriverons, peut-être, à amorcer, dès la prochaine saison, une nouvelle trajectoire de croissance.



Propos recueillis par Nicole MARI.