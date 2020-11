Covid-19 : L'Exécutif corse propose un Plan Salvezza de 400 millions € pour pallier l’urgence

Relance ou urgence ?

C’est la conseillère exécutive et présidente de l’Agence du tourisme (ATC), Nanette Maupertuis, qui monte au créneau pour « lever les malentendus » et remettre les pendules à l’heure. En bonne économiste, elle explique le distinguo entre relance et urgence : « Ce qu’on attend d’un plan de relance, c’est la capacité à mobiliser des ressources financières pour faire redémarrer très vite, à la fois, l’investissement, la production et la consommation et permettre la croissance. Aujourd’hui, la France n’est pas en capacité de faire de la relance, elle essaye d’amortir le choc de la deuxième vague. Les régions essayent de sauver leur tissu productif et les emplois associés, comme nous le faisons. Certaines ont déjà fait un plan de relance en avril, comme nous l’avons fait et nous avons même défini un cap pour enclencher un processus de transition nouvelle, une fois que la situation sanitaire serait stabilisée. Sauf qu’il y a une deuxième vague que personne n’avait prévue. Aucune région n’a contractualisé avec l’Etat sur un plan de relance ». La méthode préconisée par l’Etat ? « France Relance est une logique de projets : 1/3 pour la transition écologique, 1/3 pour la compétitivité, 1/3 pour la cohésion sociale. Aujourd’hui, est-on en capacité de faire de la transition écologique ? Non ! Est-on en capacité d’accroître la compétitivité, l’export ? Non ! Peut-on, à l’heure actuelle, demander à des entreprises ou à des acteurs sociaux d’avoir des projets ? Non ! La logique de France Relance, si elle est louable, n’est pas applicable, n’est pas adaptée à l’urgence ! La logique de l’Etat « Premier arrivé, premier servi » peut même générer une inégalité encore plus grande ».



Le compte n’y est pas !

Salvezza, est-ce un plan libéral ? « 26,5 millions € pour sauver les TPE, 33 millions € pour dynamiser les secteurs de production, ce n’est pas du libéralisme ! Consacrer 40 millions € pour les salariés, les chômeurs, les personnes en forte précarité, les jeunes ou étudiants, ce n’est pas un plan libéral ! Si certains syndicats sont un peu sceptiques, c’est qu’ils sont contre l’exonération des charges sociales qui remet en cause le financement des caisses ». Les 400 millions € d’exonération demandées à l’Etat ? « En quoi c’est choquant ? Nous avons perdu 1,6 milliard € depuis mars et 370 millions € en novembre. Chaque mois de confinement, c’est 60 milliards € perdus en France et 300 millions € perdus en Corse. Lors de la grève de la SNCF en 2014, nous avions obtenu ces dégrèvements pour toutes les entreprises corses alors que nous ne perdions que 1,6 million € par jour ». La discussion avec l’Etat ? La présidente de l’ATC prend l’exemple du tourisme « secteur le plus touché et le plus réactif. Nous avons joué la carte de la discussion avec l’Etat et, devant l’ampleur des dégâts, nous avons obtenu une feuille de route spécifique à l’instar de Lourdes et des DOM-TOM. Nous avons co-construit 7 mesures qui ne sont pas toutes dans ce plan de relance parce que le tourisme fait l’objet d’un plan spécifique. Nous avons fait remonté des projets à hauteur de 47 millions €, la contribution de l’Etat ne se ferait qu’à hauteur de 9 millions €. Le compte n’y est pas ! ».



Des pâquerettes et des escargots

Pour Nanette Maupertuis, l’urgence est, donc, d’abord de sauver le secteur productif. « Il est impensable de pouvoir redémarrer quoi que ce soit, une fois que la lumière sera complètement éteinte. En économie, on n’appuie pas sur un bouton et ça repart ! ça ne marche pas comme ça ! Il faut préparer des projets qui seront financés par des fonds France Relance dans le cadre de la transition énergétique et de la compétitivité. Nous avons déjà réalisé 70% du travail pour faire remonter un panel de projets qui permettront de capter les financements de l’Etat et d’enclencher une croissance post-Covid innovante, verte et inclusive, pour le plus grand nombre. C’est le cap que nous avons voté en avril ». Et d’interroger : « Si nous étions venus devant vous avec un plan de relance portant uniquement sur la transition écologique, l’eau, les petits oiseaux, les pâquerettes et les escargots, il est évident que les gens qui nous écoutent, qui ont perdu déjà 70% de leurs chiffres d’affaires, certains ont mis la clé sous la port et ne rouvriront pas, les personnes âgées, les jeunes qui ne trouvent pas de travail ou de stage d’apprentissage qu’auraient-ils dit ? Il aurait dit « C’est un Exécutif qui fait des plans sur la comète, mais qui est incapable de répondre aux exigences du présent ». Elle annonce, plus spécifiquement, trois mesures d’urgence pour le tourisme : « un plan d’investissement rapide pour les entreprises qui veulent rouvrir en mars prochain, un plan de promotion touristique exceptionnel à hauteur de 6,3 millions € pour ne pas sortir des écrans radars, et une plateforme d’apprentissage, demandé par les acteurs du tourisme, pour mettre en relation l’offre touristique et les demandeurs d’emplois, en particulier les étudiants et les chômeurs. C’est une expérimentation, une première ! Si ça marche, elle sera répliquée dans d’autres secteurs d’activité ».

Le débat se poursuivra vendredi matin avec l’examen en commission d’une vingtaine d’amendements déposés par tous les groupes. Le vote devrait intervenir dans la foulée.



N.M.