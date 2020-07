Nanette Maupertuis : « La Corse devrait réussir à maintenir son enveloppe financière pour le FEDER et le FSE »

- Quelles sont ces orientations stratégiques ?

- Elles concernent les fonds FEDER (Fonds européen de développement régional) et le FSE (Fonds social européen). Deux fonds importants pour la Corse qui en a beaucoup bénéficié ces dernières années. Nos orientations doivent s’inscrire dans le cadre des cinq axes-clés définis par le règlement communautaire, à savoir une politique de cohésion pour le FEDER et le FSE, une Europe plus intelligente, plus verte, plus connectée, plus sociale et plus proche des citoyens. Pour la Corse, nous avons privilégié le développement de l’innovation, la Corse comme territoire numérique inclusif, mais aussi la maîtrise de la consommation énergétique et la production d’énergie à partir de petites capacités. Egalement le renforcement de l’offre de transports en commun pour diminuer notre impact carbone, et le développement durable en matière d’accessibilité extérieure à travers notamment la problématique des ports et transports. Evidemment le renforcement de l’offre de santé sur l’ensemble du territoire avec la mise en place d’outils nouveaux. Une orientation très forte concerne la réduction des fractures territoriales avec un développement plus homogène du territoire et la réduction des inégalités sociales avec le maintien d’un vivier de compétences important dans l’île, notamment par la formation. Enfin, le tourisme durable et la valorisation des patrimoines naturels et culturels. Mais tout cela n’est encore qu’une ossature sans chiffrage précis.



- C’est-à-dire ?

- Ces propositions sont susceptibles de modifications. Nous les avons transmises à l’Agence nationale de la cohésion des territoires dans le cadre de négociations sur les enveloppes financières. Nous attendons la finalisation de l’accord de partenariat sur les grands axes stratégiques, qui sera signé entre Bruxelles et Paris, et ensuite avec les régions françaises. Nous avons demandé que la spécificité de la Corse en tant qu’île y soit clairement prise en compte. Nous attendons aussi la stabilisation par la Commission européenne de certains règlements. Par exemple, Bruxelles ne sait pas encore dans quel axe stratégique s’inscrira le tourisme. Rien n’est encore définitif ! Nous continuons à travailler.



- Concrètement, quelles enveloppes financières espérez-vous ?

- Malgré la diminution de 8% du volume financier global de la politique de cohésion au niveau européen – qui se montera à 322 milliards € - et de 5% au niveau français – 16 milliards € -, nous avons réussi à maintenir notre enveloppe pour le FEDER et le FSE. Jusqu’à présent, la Corse disposait de 115 millions €, elle devrait obtenir 116 millions € sur les 7 années à-venir. Donc, les coupes sombres, qui étaient annoncées et dont je m’étais inquiétée au Comité des régions, ne sont pas à craindre pour la Corse. Le volume de la politique de cohésion ne diminuera pas, c’est une bonne nouvelle ! Ce n’était pas gagné d’avance ! Mais nous restons vigilants et nous continuons à négocier pour conserver notre niveau global de programmation pour 2021-2027. Obtenir également, dans le cadre du Plan de relance, les fonds complémentaires dont nous avons besoin pour faire face aux conséquences de la crise du COVID. Le futur Programme opérationnel, même s’il va évidemment s’adapter à la crise économique, n’est pas substituable au Plan de relance.