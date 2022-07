Musique : « Les Nuits du piano » à Bastia et Erbalonga

Polonaise en do majeur, Op.89 de Beethoven

Sonate pour Piano No.3 en fa mineur op.5 de Johannes BRHAMS

Scherzo n° 1 en si mineur op.20

Nocturne n° 1 en si bémol mineur op.9

Nocturne n° 2 en ré bémol majeur op.27

Fantaisie impromptu

Valse en mi mineur op posth B.56

Polonaise en la bémol majeur op.53 de Frédéric Chopin

24 Préludes op.28 de Frédéric Chopin

Extrait des 12 Etudes d’exécution transcendante op.11

Berceuse en fa dièse majeur

Ronde des Sylphes en sol majeur

Tempête en do dièse majeur de Sergueï Lyapunov

La mer et le vaisseau de Simbad

Le récit du Prince Kalender

Le jeune Prince et la jeune Princesse de Nikolaï Rimski-Korsakov

Sonate en la majeur op.50 n°1 de Muzio CLEMENTI

Variations sur un thème de Schumann op.9 de Johannes BRAHMS

Skazki – Fairy tales op.34

n°2 : Allegro cantabile e leggiero

n°3 : Allegro tenebroso

n°4 : Molto sostenuto e semplice de Nikolaï MEDTNER

Kresleriana op.16 de Robert SCHUMANN

Choral «Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ» BWV 639 de Jean-Sébastien BACH / Ferruccio BUSONI

Choral «Jésus que ma joie demeure» BWV 147 de Jean-Sébastien BACH

Suite en la mineur : Gavotte et six doubles de Jean-Philippe RAMEAU

Sonate pour piano N°31 en la bémol majeur

Hob XVI : 46 de Joseph HAYDN

Tristan et Isolde, WWV90 : Liebestodt de Richard WAGNER/LISTZ

Deep River de Julian JOSEPH

Troubled Water de Margaret BONDS

Kashmiri Song

Till I Wake de Amy WOODFORDE-FINDEN

Where beauty Dwells

Vocalise Op. 34 N°14 de de Sergueï RACHMANINOV

La Valse de Maurice RAVEL

« La musique c’est mon enfance » explique Patrice Moracchini initiateur et directeur artistique de la manifestation. Bercé par la musique, Patrice Moracchini, natif d’Orezza, prend très tôt des cours de piano notamment au conservatoire de Genève. Installé à Paris, il y donnera ensuite de nombreux concerts. En 2012, il décide de partager sa passion avec son île. « Je voulais tout d’abord produire des concerts au couvent à Erbalunga, un magnifique cadre. Puis on a découvert le théâtre de verdure du village et l’aventure a commencé. A travers cette manifestation culturelle on veut développer les carrières avec des choix d’artistes bien au-delà de nos frontières. C’est un festival qui se veut en dehors des autres festivals avec une édition à Paris de 5 concerts par an à la salle Cortot et ensuite une édition, l’été, en Corse. On souhaite la synergie entre la capitale et l’île. C’est ce qui donne une identité unique au festival». Si la pandémie qui a sévi ces derniers temps a laissé parfois les pianos sans notes, l’édition 2022 s’annonce de toute beauté avec des artistes de grands talents. « On est revenu à notre ADN qu’est le piano. On ne s’est pas renié. Les pianistes qui vont se produire sont tous de très grands artistes qui jouent peut-être peu en France mais qui sont connus internationalement. Ces concerts ont pu être programmés grâce aux aides de la Collectivité de Corse et de la mairie de Brando. Avec le recul des années précédentes on s’aperçoit que 70% du public est corse et vient en confiance ». Fait rare, malgré la crise actuelle, les tarifs des concerts restent les mêmes depuis le début et toujours gratuits pour les enfants de moins de 12 ans. « On a aussi en projet de faire des Master Class ici, plein de projets avec les jeunes ».« Né en 1990, Anna Tsybuleva a grandi à Nizhny Arkhyz, un petit village de 500 habitants, en Karatchaïévo- Tcherkessie, République de Russie » la présente P. Moracchini. « Après avoir obtenu le diplôme du Conservatoire de Moscou en 2014, Anna Tsybuleva poursuit ses études avec Claudio Martinez-Mehner au Conservatoire de Bâle. Au cours de ces années, elle a approfondi sa passion pour le répertoire romantique et a remporté le Concours International de Leeds en 2015 avec l’interprétation du concerto pour piano n°2 de Brahms sous la direction de Sir Mark Elder. Elle a depuis développé sa carrière internationale tout en poursuivant ses études en troisième cycle au conservatoire Tchaïkovski de Moscou. En récital, Tsybuleva est apparu sur les plus grandes scènes internationales, comme le Palais des Beaux-arts, la Philharmonie du Luxembourg, la Tonhalle de Zurich, et le Wigmore Hall à Londres. En concerto, ses temps forts ont été marqués par des interprétations avec l’Orchestre Symphonique de Bâle, le Mariinsky, l’Orchestre Philharmonique d’Oxford, le Royal Philharmonique de Liverpool, la Philharmonie de Saint Pétersbourg et l’Orchestre Philharmonique de Tokyo. Elle travaille régulièrement avec des chefs comme Sir Mark Elder, Michal Nesterowicz, Vladimir Spivakov et Joshua Weilerstein. Anna Tsybuleva est très demandée en Asie. Elle s’est trouvée sous le feu des projecteurs en 2015 lorsqu’elle a remporté le premier Prix du Concours Leeds en Angleterre. Elle est dorénavant une habituée des plus grandes scènes du monde ».« Après des études à la prestigieuse Chapelle Musicale Reine Elisabeth de Belgique, puis à la Musikhochschule de Cologne auprès du pianiste et compositeur Vassily Lobanov, Florian Noack a su parcourir avec beaucoup d’intelligence et une insatiable curiosité, un répertoire peu joué qui l’a conduit récemment à obtenir un Diapason d’Or pour son enregistrement consacré aux douze Etudes d’exécution transcendante de Lyapunov. De plus, il a écrit un nombre important de transcriptions et de paraphrases notamment le Lac des Cygnes de Tchaïkovski ou Schéhérazade de Rimski-Korsakov. Un artiste singulier à découvrir, une facilité de jeu déconcertante toujours guidé par une intention musicale ».« Né à Düsseldorf en Allemagne en 1978, ce pianiste a remporté de nombreux prix lors de grandes compétitions internationales, comme Ferruccio Busoni à Bozen en 1998, le concours international de piano de Leeds en 2000 et José Iturbi à Valence en 2002. Il a également remporté le concours ARD à Munich en 1999 ainsi que le grand prix du concours international Reine Elisabeth de Belgique à Bruxelles en 2003. A plusieurs reprises, il a reçu un prix spécial pour la «meilleure interprétation de musique contemporaine. Personnalité singulière du monde du piano, cet artiste est indéniablement l’un des grands pianistes actuels. Poète de l’intime, il possède également une maîtrise exceptionnelle du clavier au sens noble du terme. Sa très forte personnalité s’affirme au travers d’un jeu dépourvu de tout maniérisme et d’une élégance rare. Qu’il s’agisse de la crépusculaire D 960 de Schubert ou de courtes pièces de Brahms, il puise au plus profond de la musique l’incandescence de la passion et la transcendance nécessaire à son expression. Il distille dans ses interprétations un véritable art de la souplesse et du rubato ».« Pianiste britannique, Martin James est issu d’une remarquable école anglaise qui a contribué à la naissance de pianistes telsFreddy Kempf ou Benjamin Grosvenor, les organisateurs des grands festivals européens ne s’y sont pas trompés : le jeune homme s’est produit à celui de Verbier. Que ce soit dans de simples chorals de Bach, du Haydn, des transcriptions de Liszt ou la valse de Ravel, Martin James saura faire preuve d’une exceptionnelle musicalité. Agé de 25 ans, Martin James Bartlett a tout pour conquérir le public insulaire. Ce jeune prodige a déjà été sollicité pour jouer devant la reine Elisabeth II, qui fêtait ses 90 ans, mais aussi la première dame de Chine de passage au Royaume-Uni. Une confiance qui n’étonne plus quand on l’a écouté. Ce pianiste racé, a remporté le concours du Jeune Musicien de la BBC en 2014 ».