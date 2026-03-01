Muru - Laetitia Leonetti l'emporte au second tour, une victoire serrée et historique

Ce dimanche soir, les résultats sont tombés dans une atmosphère chargée d’émotion à Muru. Avec seulement vingt voix d’écart, Laetitia Leonetti s’impose face à son adversaire au second tour, renversant une tendance pourtant défavorable à l’issue du premier scrutin.« Je suis déjà très émue, et même un peu surprise. Les résultats étaient annoncés très serrés, on ne nous donnait pas forcément gagnants. C’est un vrai soulagement que tout soit terminé », a-t-elle confié à chaud.Arrivée en seconde position au premier tour, la nouvelle maire a su inverser la dynamique. Une progression qu’elle attribue à un travail de terrain renforcé entre les deux tours.« Nous sommes retournés voir les habitants, ceux qui nous soutenaient comme ceux qui hésitaient encore. Peut-être que notre programme, déjà bien identifié, a fini par convaincre davantage».



Une responsabilité assumée et un village à rassembler

Consciente de la portée de cette victoire, Laetitia Leonetti mesure déjà les attentes qui pèsent sur son mandat :

« Je suis pleinement consciente de la responsabilité qui m’incombe».

Dans un contexte inédit pour la commune où plusieurs listes s’affrontaient, une situation rare depuis 1983, la nouvelle maire appelle à l’unité.

« Les résultats sont serrés. Il n’y a pas un grand écart. À nous maintenant de prouver que nous serons à la hauteur et de rassembler le village autour de projets communs».



Premières priorités, continuité et organisation

La prise de fonction devrait intervenir rapidement, dès le week-end prochain, avec la passation officielle de l’écharpe.

Parmi ses priorités immédiates, la nouvelle édile souhaite s’inscrire dans la continuité tout en posant sa méthode :

« La première chose sera de reprendre les dossiers en cours, puis de réorganiser le travail avec les agents. Ensuite, nous essaierons d’impulser nos projets, même si la première année reste toujours délicate, notamment en raison des contraintes budgétaires».



Une ambition intercommunale affirmée

Au-delà des enjeux locaux, Laetitia Leonetti affiche une volonté claire de coopération avec les communes voisines.

« Il est important de se fédérer entre villages à faible densité pour faire émerger des projets structurants. Je pense notamment à des initiatives comme une maison médicale, qui pourraient bénéficier à tout le territoire».





Une élection symbolique

L’élection de Laetitia Leonetti revêt également une dimension historique :

« Oui, je suis la première femme maire de Muru. Et j’en suis très fière. Ce soir, je pense à toutes les femmes. »





Une opposition fair-play…

Du côté de l’opposition, Christophe Moretti a reconnu une issue inattendue.

« Nous n’avions pas prévu ce résultat. Je tiens à féliciter Laetitia et François Noël pour le travail accompli. Ils ont réussi à construire cette victoire en partant de loin. Je leur souhaite bonne chance et qu’ils fassent le mieux pour le village»

Interrogé sur son avenir politique, il a indiqué ne pas envisager de siéger au conseil municipal.

« Je pense me consacrer à d’autres projets».



Jean-Baptiste Moretti, maire sortant « Une fonction qui exige un engagement total »

Après deux mandats à la tête de la commune, le maire sortant Jean-Baptiste Moretti a salué la victoire de sa successeure avec lucidité.

« Je félicite la liste arrivée en tête et je lui souhaite bonne route. Il y a du travail. Aujourd’hui, on n’est plus à l’époque où le maire pouvait se contenter de peu, c’est une fonction qui demande un investissement personnel considérable».

Il rappelle les contraintes croissantes qui pèsent sur les communes.

« Le travail de maire est devenu très exigeant, notamment sur les questions budgétaires et de montage de projets. Les études, les financements, tout cela prend du temps ».



Des projets structurants en héritage

Le maire sortant laisse derrière lui plusieurs dossiers en cours, qu’il espère voir aboutir.

« Il y a des projets importants, l’amélioration de l’accès à la mairie, l’acquisition de l’immeuble de la Poste, ou encore la création d’une cuisine scolaire».

Il évoque également les retards accumulés ces dernières années.

« Entre le Covid, les réorganisations institutionnelles et les contraintes financières, on a perdu du temps. Cela a freiné certains projets».

Parmi les dossiers majeurs figure aussi la rénovation de l’église.

« C’est un projet important, estimé à près d’un million d’euros. La réfection de la toiture est en attente depuis plus d’un an».





Un accompagnement possible, sans ingérence

S’il ne souhaite pas s’imposer, Jean-Baptiste Moretti se dit prêt à accompagner la nouvelle équipe si elle en exprime le besoin.

« Si on me demande des conseils, je serai bien sûr disponible. Mais je ne vais pas m’imposer».

L’ancien maire entend désormais s’engager autrement pour son village.

« Je resterai un citoyen actif. J’aimerais notamment travailler sur l’histoire du village, peut-être à travers une association. C’est quelque chose que j’ai découvert au fil de mes mandats et qui mérite d’être approfondi».



Un nouveau chapitre pour Muru

Avec cette élection serrée et inédite, Muru entre dans une nouvelle phase de son histoire politique. Entre attentes fortes, nécessité de rassembler et volonté de structurer des projets à l’échelle du territoire, le mandat de Laetitia Leonetti s’annonce aussi exigeant que déterminant.

