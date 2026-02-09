Murato - Festival "Insulare", la "première" de Incantà Muratu

- Olivier, pourquoi un festival de plus, dans un calendrier insulaire déjà chargé ?

- Ce festival a été créé pour dynamiser notre village de Murato. Il se déroule sur trois jours mais l’objectif de notre association Incantà Muratu est d'animer le village tout le reste de l’année, y compris en hiver parce qu'il manque cruellement de réunions festives à cette époque. Certes d'autres associations existent mais elles n'ont pas forcément un but culturel. Il y a bien une association dynamique qui propose un festival intitulé Imagina, mais concentré sur le mois d’août. Le but d’Insulare est d’initier nos activités, nos manifestations, faire adhérer un maximum de personnes à notre démarche en ce cœur de l’été 2026 et de poursuivre nos activités cet hiver.





- Comment le programme a-t-il été conçu ?

- Le programme se veut éclectique, un savant mélange de musique, de littérature, d’histoire, un carrefour de la culture. Pour la partie musique nous recevrons le groupe A Filetta et le chanteur Feli. Ni l’un ni l’autre n’était venu au village depuis 20 ans ! De l’humour avec Tano, qui est d’origine corse. C’est un événement car Tano se produit dans de nombreuses salles parisiennes, actuellement il est au Petit Palais des Glaces. Murato sera une de ses premières dates sur l’île. De l’histoire également à ce festival avec Antoine-Marie Graziani qui viendra nous parler de Paoli devant l'église et le couvent de l'Annunziata qui a été le QG de Pascal Paoli durant quelques années. La littérature sera à l’honneur avec une « Journée du Livre Corse », sur le parking de l'église Saint-Jean, avec des auteurs comme Marc Biancarelli, Jacques Fusina, Claudia Coppi, murataise qui fait le buzz avec son livre « Le Parfum Salé d'un été qui se meurt », Gilles Zerlini, Marc-Andria Castellani, Dominique Memmi, Olivier Ancey. Cette journée sera placée sous le signe du partage avec des conférences, des lectures, des échanges, des réflexions. Nous aurons aussi ce jour-là la présence de Sixte Ugolini, aux racines murataises, ancien bâtonnier de Marseille, avocat, qui a écrit plusieurs livres et qui viendra parler de la mémoire, des dictons du village. Autre enfant du pays : Didier Grassi. Lui aussi a fait de la radio durant de nombreuses années, suivant le Sporting sur le continent derrière le micro de RCI. Victime du 5 mai 92, il viendra témoigner à travers son livre « « Turchinu, Biancu… Neru ! ». Souvent, ce qui freine la fréquentation des animations de village est la problématique du stationnement. A cet effet nous avons nettoyé un terrain et il y aura de la place pour se garer. Sur place aussi durant ces trois jours petites restaurations et buvettes.

Olivier Balbinot connait le paysage culturel insulaire presque sur le bout de ses doigts. Passionné de football, il fut un espoir du CABGL sous l’ère Antoine Redin, il avait une autre passion : La radio. Il fut ainsi pendant près de 30 ans animateur dans une petite radio locale bastiaise, puis à Radio Corse International avant d’être recruté par RCFM où il finira directeur des programmes. Au fil de sa carrière, il a donc côtoyé chanteurs, musiciens, écrivains, artistes de tous horizons. Aujourd’hui, c’est dans la gastronomie qu’il excelle, chez lui dans le Nebbiu.