Ajaccio - Napo Swim Cup : 200 nageurs attendus au Trottel pour la grande fête de l'eau libre

Le rendez-vous est désormais bien installé dans le calendrier estival des nageurs corses. Ce dimanche 2 août, la plage du Trottel vibrera au rythme de la sixième édition de la Napo Swim Cup, organisée par le GFCA Natation. En seulement quelques années, l'épreuve s'est imposée comme l'un des grands rendez-vous de la nage en eau libre sur l'île, attirant aussi bien des compétiteurs aguerris que des amateurs désireux de découvrir la discipline. Entre 150 et 200 participants sont attendus pour cette édition 2026, qui reconduit le site inauguré l'an dernier. Un choix assumé par les organisateurs.





« Nous avons conservé le Trottel parce que tout le monde s'y retrouve. L'organisation est plus simple, il y a moins de contraintes liées aux escaliers ou aux rochers, le montage et le démontage sont facilités et même le stationnement est plus pratique pour les participants et le public », explique Pierre Mondoloni, directeur technique du GFCA Natation. Au-delà de ces considérations logistiques, le Trottel offre un cadre spectaculaire, avec le golfe d'Ajaccio et la Citadelle en toile de fond, contribuant largement à l'identité de l'événement.





Le 10 kilomètres, épreuve phare de la journée



Comme chaque année, le point d'orgue de la manifestation sera le 10 kilomètres, baptisé "Eyl'Eau". Le départ sera donné à 7 h 30 pour une épreuve particulièrement exigeante. Les concurrents devront accomplir quatre boucles de 2,5 kilomètres entre la plage du Trottel et la Citadelle, avec un ravitaillement prévu à chaque passage.



« C'est un parcours particulièrement spectaculaire puisque les participants nagent véritablement au pied de la Citadelle. Ils effectuent quatre allers-retours sur cette boucle de 2,5 kilomètres avec un ravitaillement prévu à chaque passage », souligne Pierre Mondolini. Limitée à quatre heures de course, cette distance nécessite le port obligatoire d'une bouée de sécurité.

