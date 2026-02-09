Corte - Opération de revitalisation du territoire : les trois coups sur la « route du Calvaire »

Depuis quelques années, la circulation entre la gare, la RT 20 et la RT 50 devient problématique aux heures de pointe. Une large réflexion urbaine entre la mairie de Corte et la CdC, qui va assurer la maitrise d’ouvrage, a donc été conduite de manière à améliorer considérablement l’offre de transport entre la gare et l’hôpital répondant ainsi aux évolutions du territoire. Mais pas seulement puisque la réflexion a porté plus généralement sur plusieurs secteurs stratégiques de la ville. « Une étude permettra ainsi d’identifier les aménagements les plus adaptés aux besoins du territoire. Elle portera notamment sur les déplacements, les espaces publics, les liaisons entre les différents secteurs de la commune ainsi que sur les contraintes techniques liées à la réalisation des futurs projets », a soutenu Jean-Félix Acquaviva.





L’ORT va couvrir 9 secteurs sur l’ensemble de la commune répondant à des enjeux spécifiques en matière de déplacements, d’aménagements des espaces publics et de développement urbain. Ces secteurs comprennent l’entrée sud de la ville et le rond-point de la gare, le pôle d’échanges de la gare à travers les secteurs 2 et 3, les abords de la gare, le parvis de la gare, les connexions autour du domaine ferroviaire, l’entrée sud et le futur hôpital, le site de Chabrières et les liaisons vers la gare et enfin le carrefour entre la ville et le Fussatu, « des études qui se montent à 480 000 euros », a indiqué Jean-Félix Acquaviva.





Mais dans le cadre de cette ORT, une première opération est d’ores et déjà engagée et concerne ce que l’on appelle à Corte la « route du Calvaire », à savoir la RT 202, permettant de rejoindre également la RT 20. Ce projet va consister à améliorer les conditions de circulation, mais surtout de renforcer la sécurité des piétons avec la mise en place d’une voie verte ainsi que de trottoirs, « cette section va favoriser ainsi les déplacements à la fois des habitants des résidences Bertrand mais aussi des étudiants qui se rendent à l’IUT ainsi qu’à la Faculté des Sciences. Une voie cycliste sera également développée ici. Concernant la partie haute de la cette route du Calvaire, les travaux vont uniquement concerner la réfection du revêtement de la chaussée », a poursuivi Xavier Poli.





Cette première opération « s’inscrit dans la continuité des réflexions menées à l’échelle de la commune et illustre parfaitement la volonté de la CdC d’accompagner le développement de Corte par des aménagements adaptés aux besoins des habitants. Je précise que ces travaux vont débuter en fin d’année 2026 pour une durée de 10 mois », a conclu Jean-Félix Acquaviva.





Le montant estimé des travaux sur cette RT 202 est de 1,5 million d’euros HT financé par la commune à hauteur de 236 000 euros et de 1 263 574 euros HT pour la CdC.

