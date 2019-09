"Munticellu in festa" pour Evan se poursuit ce dimanche

"C'est en consultant un article de Corse Net Infos concernant le jeune Evan, 9 ans, atteint d'une Leucémie aigüe (LAL B) que j'ai décidé de me rapprocher de ses parents et de l'association "E Vie Espoir" pour voir avec eux comment le Lions Club de Balagne que je préside pouvait les aider.

Je rappelle que le Lions a vocation à s'engager dans des actions humanitaires et sociales pour agir ensemble et obtenir des résultats concrets" précise d'emblée Franco Farsetti dont on ne soulignera jamais assez l’engagement pour la bonne cause.

L'idée d'organiser " Munticellu in festa" sur deux journées en mobilisant toutes les associations de la microrégion, les médias et artistes a rapidement pris corps.

" J'ai été très agréablement surpris par l'engagement de tous, y compris des bénévoles qui me suivent depuis longtemps et que je remercie du fond du coeur.

Organiser une telle manifestation n'est pas chose facile. Notre objectif était d'attirer un maximum de monde au Complexe Sportif Saint-François de Munticellu mis gracieusement à disposition par le maire Joseph Mattei, pour le faire participer et surtout pour récolter des fonds. Comme vous le savez, la maladie est déjà quelque chose de difficile à vivre, qui plus est, lorsqu'il s'agit d'un enfant.

Aussi, il était de notre devoir d'apporter notre contribution pour que la famille d'Evan mène ce combat au quotidien, sans avoir à se soucier d'autre chose" poursuit le président du Lions Club Balagne, avant de conclure

"Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, le Complexe sportif Saint-François est un lieu de vie où chacun trouve son bonheur avec les nombreuses activités, ateliers et manifestations proposées.

En soirée (lisez samedi soir) le Groupe Vitalba se produira en concert, et la fête se poursuivra ce dimanche 8 septembre avec une Marche autour du site dès le matin, avant la dégustation de la soupe de poissons préparée par les pêcheurs et la présence de nombreux artistes et personnalités".

Les Corses, on le sait, savent se mobiliser lorsqu'il s'agit de solidarité et, nul doute qu'ils seront encore très nombreux ce dimanche au complexe sportif Saint-François pour cette "Festa di Munticellu".