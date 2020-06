Municipales à Galeria : la règle du jeu

Plus de 3 mois et demi après le 1er tour, les électrices et les électeurs de la commune de Galeria devront retourner voter le 28 juin prochain pour élire le 11e et dernier conseiller.

Rappelons que lors du 1er tour, le 15 mars dernier, la liste conduite par le maire sortant Jean-Marie Seité a obtenu 10 sièges.

Le 28 juin, la liste de Jean-Marie Seité présentera un candidat : Baptiste Mazuy-Spinosi (voir par ailleurs).

La liste d'opposition du docteur Joachim Rossi ne devrait pas présenter de candidat mais rappelons qu'elle peut encore le faire.

Toutefois, comme le rappelle le préfet de Haute-Corse dans un courrier adressé aux maires, dans des communes de moins de 1 000 habitants comme c'est le cas pour Galeria, il y a une règle du jeu relative à la validité et à la comptabilisation de vote lors des opérations de dépouillement qui mérite quelques explications.





En application de l'article L.257 du code électoral les bulletins de vote comportant plus de noms que de sièges à pourvoir sont valides si par leur présentation ou leur numérotation, ils permettent de déterminer le choix de l'électeur.

Par ailleurs, les suffrages présents sur les bulletins de vote valides sont comptés individuellement, y compris en cas de candidature groupée.

En cas de candidats surnuméraires, les suffrages ne sont comptés que dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, les candidats au-delà de ce nombre ne sont pas comptés.

A titre d'exemple sur le bulletin de vote comportant 7 noms alors qu'il n'y a que 2 candidats à élire, seuls les suffrages en faveur des deux premiers candidats sont comptés.

En revanche, les suffrages au-delà de la 2ème position (de la 3ème à la 7 ème) ne sont pas valables, les candidats positionnés en 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème position ne recueillent pas de suffrages.



Outre Galeria, en Balagne sont également concernées dans ce cas de figure les communes d'Avapessa et de Feliceto