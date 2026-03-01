Municipales à Bastia : Julien Morganti et Jean-Martin Mondoloni "Uniti per dumane" le second tour

(Photo Gérard Baldocchi)

C’est, pour ainsi dire, logiquement que la liste Uniti portée par Julien Morganti et celle de Jean-Martin Mondoloni (Bastia dà Oghje à Dumane) ont annoncé leur fusion en vue du second tour des élections municipales. Si, l’été dernier, les discussions n’avaient pas abouti à une union plus large pour le premier tour, les deux candidats se retrouveront désormais ensemble sous la bannière : « Uniti Per Dumane ».Au soir du premier tour, les deux listes ont obtenu respectivement 25,48 % et 11,16 % des suffrages, soit 5 219 voix au cumul, soit un peu plus de 200 de plus que leur adversaire Gilles Simeoni. Le troisième candidat, Nicolas Battini, en a obtenu 2 372. Pour Julien Morganti : « Les Bastiais ont sanctionné Gilles Simeoni. 65 % des Bastiais ont voté contre l’équipe sortante. Et dès dimanche soir, avec Jean-Martin Mondoloni, nous avons appelé à l’union en responsabilité. Nous sommes en capacité de faire cette alternative. C’est le seul bulletin qui sera proposé dimanche pour changer de pratiques et rompre avec le clan Simeoni. »Julien Morganti précise également : « L’ensemble des partenaires du premier tour se retrouve dans la démarche. »Le candidat arrivé second au soir du premier tour se dit « fier de présenter aux Bastiais ce rassemblement de compétences et de talents qui unit la responsabilité et la détermination de porter un message d’espoir ».Qui dit fusion pour le second tour, dit également accord politique. Il porte sur : « un projet ambitieux sur le volet social, la fracture sociale, le pouvoir d’achat et sur des projets d’aménagement. On partage des perspectives pour parler à l’ensemble des électeurs qui veulent le changement. »Pour Jean-Martin Mondoloni : « La fusion s’est faite sans heurt sur la base de ce qui nous distinguait. Le but n’est pas de fusionner des hommes ou des femmes, mais de s’entendre sur l’avenir des Bastiais. »Julien Morganti a également répondu aux allégations de Nicolas Battini, tête de liste « Populu di Bastia », sur les sollicitations et les propositions de postes : « Il n’y a pas eu de discussion. Ce sont les têtes de liste qui mènent les discussions et les opérations pour la fusion. »Des propos repris par Jean-Martin Mondoloni : « Il n’y a pas eu d’échange officiel ni de gens mandatés pour rencontrer Nicolas Battini. »Désormais, Julien Morganti regarde et se concentre sur le second tour de ce dimanche 22 mars : « L’objectif aujourd’hui est de s’adresser à tous les électeurs qui veulent le changement. Il y a des listes qui n’ont pas été qualifiées. On appelle au rassemblement. »