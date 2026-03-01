Ajaccio s'apprête à célébrer a Madunnuccia

Comme tous les 18 mars depuis 370 ans, Ajaccio s’apprête à vibrer à l’occasion de la fête d’a Madunnuccia ce mercredi. « Toute la cité rend grâce au Seigneur par l’intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame-de-la-Miséricorde, d’avoir été épargnés et libérés de la peste », rappelle l’abbé Frédéric Constant, le vicaire général de l’Église de Corse. « C’est un moment de communion, de prière, d’action de grâce. Cette année, le thème qui a été retenu est un passage de l’Évangile de Saint-Luc, où Élisabeth accueille chez elle sa parente Marie, pour lui dire « quelle joie m’est donnée d’accueillir dans ma maison la mère de mon Seigneur ». Nous aussi, nous accueillons dans chacun de nos cœurs, dans nos maisons, à travers la vie de nos familles, la Madunnuccia pour qu’elle nous donne son cœur maternel, pour nous conduire à son fils, qui est la lumière du monde ».
Au cœur de cette journée si particulière, une messe solennelle sera comme chaque année célébrée à 10h30 en la cathédrale Santa Maria Assunta, avec le renouvellement des Vœux des Magnifiques Anciens. Autre temps fort, la grande procession dans les rues de la cité impériale se déroulera à partir de 16h30 au départ de la cathédrale. Comme toujours, elle drainera de nombreux fidèles et curieux dans les rues d’Ajaccio. « La Madunnuccia, c’est un mouvement populaire du peuple, et c’est aussi une rencontre intime avec le Seigneur, par l’intercession de la Vierge Marie », souligne l’abbé Constant. « Parfois, on s’adresse plus facilement à Marie, parce qu’elle a cet instinct maternel, elle nous est donnée comme une mère spirituelle. Elle est reconnue comme la nouvelle Ève, celle qui nous montre un nouveau chemin qui est son fils ».
Depuis neuf jours déjà, la ferveur monte à Ajaccio avec la neuvaine préparatoire. Chaque soir, les fidèles se sont réunis pour prier et confier leurs intentions à la Madunnuccia. Le 18 mars marque ainsi l’aboutissement de ce temps spirituel, dans un élan collectif où la ville tout entière exprime son attachement profond à celle qu’elle considère comme sa protectrice. « Le peuple ajaccien est venu prier, supplier la Madunnuccia et ce mercredi, dans un faste plus grand, il montre cet attachement filial à la mère du Seigneur », appuie encore le vicaire général.
Le programme de la journée sera particulièrement riche, avec plusieurs eucharisties prévues à 7h30, 8h30, 10h30 et 12h15. Le point d’orgue interviendra donc à 16h30 avec la grande procession, suivie du salut au Saint-Sacrement. La journée s’achèvera à 19h30 par une messe dédiée aux fidèles défunts ajacciens. « Ce rassemblement cette année sera présidé par Monseigneur David, l’Archevêque de Monaco, et nous l’accueillons avec joie », précise encore l’abbé Constant. « Qu’il puisse nous aider à approfondir le mystère de l’Évangile, et surtout à remettre nos pas derrière la Vierge Marie, qui nous donne son fils. »
Au cœur de cette journée si particulière, une messe solennelle sera comme chaque année célébrée à 10h30 en la cathédrale Santa Maria Assunta, avec le renouvellement des Vœux des Magnifiques Anciens. Autre temps fort, la grande procession dans les rues de la cité impériale se déroulera à partir de 16h30 au départ de la cathédrale. Comme toujours, elle drainera de nombreux fidèles et curieux dans les rues d’Ajaccio. « La Madunnuccia, c’est un mouvement populaire du peuple, et c’est aussi une rencontre intime avec le Seigneur, par l’intercession de la Vierge Marie », souligne l’abbé Constant. « Parfois, on s’adresse plus facilement à Marie, parce qu’elle a cet instinct maternel, elle nous est donnée comme une mère spirituelle. Elle est reconnue comme la nouvelle Ève, celle qui nous montre un nouveau chemin qui est son fils ».
Depuis neuf jours déjà, la ferveur monte à Ajaccio avec la neuvaine préparatoire. Chaque soir, les fidèles se sont réunis pour prier et confier leurs intentions à la Madunnuccia. Le 18 mars marque ainsi l’aboutissement de ce temps spirituel, dans un élan collectif où la ville tout entière exprime son attachement profond à celle qu’elle considère comme sa protectrice. « Le peuple ajaccien est venu prier, supplier la Madunnuccia et ce mercredi, dans un faste plus grand, il montre cet attachement filial à la mère du Seigneur », appuie encore le vicaire général.
Le programme de la journée sera particulièrement riche, avec plusieurs eucharisties prévues à 7h30, 8h30, 10h30 et 12h15. Le point d’orgue interviendra donc à 16h30 avec la grande procession, suivie du salut au Saint-Sacrement. La journée s’achèvera à 19h30 par une messe dédiée aux fidèles défunts ajacciens. « Ce rassemblement cette année sera présidé par Monseigneur David, l’Archevêque de Monaco, et nous l’accueillons avec joie », précise encore l’abbé Constant. « Qu’il puisse nous aider à approfondir le mystère de l’Évangile, et surtout à remettre nos pas derrière la Vierge Marie, qui nous donne son fils. »
Le programme
Mardi 17 mars
21h00 Cathédrale d’Ajaccio
Hymne Pontifical par la Musique Municipale
Départ de la procession vers la Place Foch
21h15 Place Foch
Veillée de Prière et aubade de la Musique Municipale
Mercredi 18 mars
9h00 : Tour de la vieille ville de la Musique Municipale
10h30 Cathédrale d’Ajaccio
Messe Pontificale, présidée par Dominique-Marie David archevêque de Monaco en présence du Cardinal François Bustillo
Vœux des Magnifiques Anciens
12h00 Place Foch
Aubade de la Musique Municipale suivie d’un vin d’honneur
16h30 Cathédrale d’Ajaccio
Procession solennelle
21h00 Cathédrale d’Ajaccio
Hymne Pontifical par la Musique Municipale
Départ de la procession vers la Place Foch
21h15 Place Foch
Veillée de Prière et aubade de la Musique Municipale
Mercredi 18 mars
9h00 : Tour de la vieille ville de la Musique Municipale
10h30 Cathédrale d’Ajaccio
Messe Pontificale, présidée par Dominique-Marie David archevêque de Monaco en présence du Cardinal François Bustillo
Vœux des Magnifiques Anciens
12h00 Place Foch
Aubade de la Musique Municipale suivie d’un vin d’honneur
16h30 Cathédrale d’Ajaccio
Procession solennelle
Pour en savoir plus sur les restrictions de stationnement et de circulation, consulter le site de la mairie d'Ajaccio
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