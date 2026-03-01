Bastia - Sacha Bastelica : « je ne donne aucune consigne de vote, mais pas une voix à l’extrême droite »

(Photo Gérard Baldocchi)

Arrivé en cinquième position dimanche soir à l’issue du premier tour des élections municipales bastiaises, avec 6,44 % des suffrages et 917 voix, Sacha Bastelica, tête de liste et leader de Via Citadina, ne donnera pas de consigne de vote à ses électeurs.« Ils se prononceront librement sur l’offre politique qui est faite, mais nous appelons à faire barrage à l’extrême droite », explique-t-il, avant d’ajouter qu’il appelle également à « sanctionner ceux qui envisagent ou qui ont envisagé des rapprochements avec l’extrême droite ».Sacha Bastelica explique avoir été sollicité : « De toute part, pas forcément pour des questions de fusion, même si elles ont été sur la table ». Le candidat de gauche préfère rester sur sa ligne : « J’ai vocation à faire de la politique autrement, à ne pas me compromettre et à ne pas tomber dans les pratiques clientélistes que j’ai toujours dénoncées. Je n’avais pas de raison d’accepter ».Une position qu’il assume, fort du score réalisé au premier tour. Sacha Bastelica veut désormais: « poser les pierres pour l’avenir », qui passera logiquement par la formation d’un mouvement de gauche à l’échelle bastiaise et régionale : « Ce sera la suite logique. Nous avons fait un score conséquent à Bastia sans l’aide de la vieille classe politique de gauche ».Sacha Bastelica est-il en train de s’inscrire comme le nouveau visage de la gauche autonomiste en Corse ? La réponse viendra sans doute lors des prochains scrutins.