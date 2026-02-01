Municipales 2026 : le fil de la campagne

À Muru, village balanin d’environ 250 électeurs, la campagne des municipales 2026 s’annonce plus ouverte que d’habitude : jusqu’à trois listes pourraient être en lice, une première depuis longtemps.



Laetitia Leonetti, 50 ans, commerçante et ancienne troisième adjointe (2008-2014), a officialisé sa candidature avec une liste encore en construction, actuellement composée de neuf personnes. Elle dit répondre aux sollicitations d’habitants et vouloir relancer une dynamique locale sans rupture avec les projets existants.



Ses priorités évoquées : stationnement, rénovation de l’église, logement pour les jeunes et amélioration de la communication municipale, notamment via un bulletin communal. Elle insiste sur la nécessité de dialogue et n’exclut pas un travail commun après l’élection, malgré l’absence d’accord préalable entre groupes.



Des rencontres avec les habitants sont prévues dans les prochaines semaines pour affiner le programme. La candidate souligne aussi l’importance des relations avec la communauté de communes pour porter les projets structurants.

