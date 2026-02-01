Municipales 2026 : le fil de la campagne

CorseNetInfos
La rédaction le Samedi 7 Février 2026 à 15:37

Cette rubrique est entièrement dédiée à ce scrutin. Nos lecteurs y trouveront toutes nos informations et l’ensemble de nos articles consacrés à la prochaine consultation : enjeux locaux, candidats, programmes, calendrier électoral, campagne et résultats. Un espace pensé pour suivre, comprendre et décrypter les municipales, commune par commune.



Muru : la candidature de Laetitia Leonetti

À Muru, village balanin d’environ 250 électeurs, la campagne des municipales 2026 s’annonce plus ouverte que d’habitude : jusqu’à trois listes pourraient être en lice, une première depuis longtemps.

Laetitia Leonetti, 50 ans, commerçante et ancienne troisième adjointe (2008-2014), a officialisé sa candidature avec une liste encore en construction, actuellement composée de neuf personnes. Elle dit répondre aux sollicitations d’habitants et vouloir relancer une dynamique locale sans rupture avec les projets existants.

Ses priorités évoquées : stationnement, rénovation de l’église, logement pour les jeunes et amélioration de la communication municipale, notamment via un bulletin communal. Elle insiste sur la nécessité de dialogue et n’exclut pas un travail commun après l’élection, malgré l’absence d’accord préalable entre groupes.

Des rencontres avec les habitants sont prévues dans les prochaines semaines pour affiner le programme. La candidate souligne aussi l’importance des relations avec la communauté de communes pour porter les projets structurants.


Aregnu : David Calassa sollicite un nouveau mandat

À Aregnu, le maire sortant David Calassa a annoncé sa candidature aux municipales de mars 2026 lors d’une réunion publique. Élu depuis 2016, il se présente dans la continuité du travail engagé, avec une équipe renouvelée d’environ 25 %.

Quatre nouveaux colistiers rejoignent la liste - Françoise Andreani, Léonie Tealdi, Maria Fondacci et Danielle Bourcelet - tandis que dix élus actuels repartent. Certains départs sont liés à des choix personnels, à l’âge ou au décès en cours de mandat de François Paoli.

Le candidat met en avant plusieurs réalisations : nouvelle mairie, logement communal supplémentaire, rénovation de l’éclairage public, finalisation du PLU, extension du cimetière, aire de jeux et adressage communal en langue corse. Il insiste aussi sur une gestion financière qu’il juge maîtrisée, sans hausse d’impôts depuis dix ans.

Pour le prochain mandat, il évoque la poursuite des projets engagés, un nouveau programme de logements pour primo-accédants et le suivi du dossier d’aménagement de la plage, en lien avec les partenaires institutionnels.

Liste menée par David Calassa

  • David Calassa

  • Laetizia Castellani

  • Pierre Negretti

  • Nathalie Castellani

  • Frédéric Fondacci

  • Françoise Andreani

  • Antoine-François Anfriani

  • Maria Fondacci

  • François Mariani

  • Léonie Tealdi

  • Pascal Carlotti

  • Joanne Carli

  • Jean-Étienne Antonini

  • Danielle Bourcelet

  • Serge Anfriani

 




