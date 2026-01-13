Municipales 2026 : le fil de la campagne

Ajaccio - Inauguration de la permanence de Stéphane Sbraggia
Linauguration de la permanence du centre-ville de Stéphane Sbraggia, candidat aux élections municipales des 15 et 22 mars prochains à Ajaccio se déroulera le jeudi 15 janvier, à 18 heures, au 10 cours Napoléon (face à la Préfecture).
Biguglia per Tutti ouvre sa permanence
Jean-Charles Giabiconi, maire de Biguglia et candidat Biguglia per Tutti aux municipales des 15 et 22 mars 2026 et l’équipe de Biguglia per Tutti ont le plaisir de vous inviter à l’inauguration de la permanence électorale le vendredi 16 janvier à 18h30.
Un spuntinu suivra
Permanence électorale liste Biguglia per Tutti (Rond point de Ceppe, derrière la station ENI)
6 lotissement Arbucetta
795 viale di a Capitale
20620 Biguglia
