Municipales 2020 : Échos de campagne du 18 janvier 2020

avec la Corse et ses instances, ainsi que le mépris voire l'antagonisme affichés, en érigeant le contentieux comme règle de fonctionnement entre elle-même, concessionnaire du service public, et la CDC son concédant.

Sur ce dernier point, il faut rappeler ici, qu'à l'heure où nous rédigeons notre réponse, la direction de la Méridionale n'a toujours pas retiré le recours déposé au mois de décembre, recours qui demande à la justice de casser la délégation de service public votée par l'Assemblée de Corse.

Si tel était le cas, il est évident que les conséquences seraient catastrophiques tant pour les salariés de la Méridionale que pour ceux de Corsica Linea, mais aussi pour l'ensemble des Corses et de la Corse, qui pourraient se voir privés de continuité territoriale, par la seule volonté démentielle d'un actionnaire parisien.

Si, bien évidemment, nous souhaitons une solution négociée, et ce dans l'intérêt des salariés et des usagers, nous n’en sommes pas pour autant dupes, la politique menée par la direction de la Méridionale, n'est autre que celle de la terre brûlée.

Il est clair à nos yeux que les dirigeants de cette compagnie, filiale d'une multi nationale, n'ont que faire des salariés et de la Corse. Le choix de leur désengagement ne fait plus aucun doute pour nous ; seul compte pour eux aujourd'hui une victimisation devant l'opinion publique et la recherche de boucs émissaires, afin de se dédouaner de leurs turpitudes et de la casse sociale qui, de par leurs errements, s'annonce...

Dans ce contexte, nous assurons les salariés de la Méridionale de notre soutien face à leur direction. Nous serons à leurs côtés afin de trouver les voies et les moyens d'un avenir serein, et ce comme acteurs du service public, dans le cadre de la SEMOP.

Comme nous l’avons déjà signifié lors d’une récente conférence de presse concernant notre opposition aux projets de port à la Carbonite, il n’appartient pas aux directions des compagnies maritimes quelles qu’elles soient, d’imposer leurs choix à la Corse. Elles doivent, au contraire, être au service des intérêts du pays. C’est pourquoi, dans le domaine des transports maritimes, il ne saurait être question de laisser un consortium, fût- il corse, à sa seule logique, tout comme il nous paraît inacceptable de céder au chantage ou au racket d’une multinationale étrangère.