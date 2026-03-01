Municipales : 18 heures, le scrutin du second tour est clos à Bastia, le dépouillement débute

(Photos Gérard Baldocchi)

Les cloches de l’église Saint-Jean-Baptiste viennent de sonner les six coups de 18 heures. Sur la place du marché, dans la salle des mariages de l’ancienne mairie, le scrutin est clos. Dans la foulée, le dépouillement débute.À 20 heures, les Bastiais sauront qui de Gilles Simeoni, Julien Morganti ou Nicolas Battini sera officiellement le futur maire de la ville. En attendant, dans leurs permanences, les candidats et leurs équipes de campagne s’occupent également de faire remonter les résultats par bureau de vote et de préparer les discours au fil des premières estimations.Pour les têtes de liste, la journée a débuté ce dimanche matin. Comme la semaine dernière, Julien Morganti (Uniti per Bastia) a été le premier à se rendre dans son bureau de vote du théâtre San Angelo pour y déposer son bulletin à 8h30.Pour Nicolas Battini (Populu di Bastia), c’était vers 10 heures, du côté de l’école Defendini, dans les quartiers sud de la ville. Gilles Simeoni s’est rendu, comme la semaine dernière, en fin de matinée, aux alentours de 11 heures, dans son bureau de vote de Cardo.À midi, les électeurs bastiais s’étaient davantage déplacés que la semaine dernière : 37,52 % de participation, soit 8 703 votants, contre 30,93 % au même moment lors du premier tour. Une mobilisation plus importante qu’à l’échelle du département (27,99 % à la mi-journée) et qu’au niveau national (20,33 %). Un afflux d’électeurs dont chaque candidat aimerait bien profiter.Dans l’après-midi, une partie des 23 191 électeurs bastiais a continué à se rendre dans les bureaux de vote. À 16 heures, la participation atteignait 61,51 %, soit 14 266 électeurs, contre 57 % au premier tour.Au soir du premier tour, Gilles Simeoni avait été placé en tête par les Bastiais avec 35,33 % des suffrages (5 032 voix). Julien Morganti avait obtenu 25,48 % des suffrages (3 630 voix). En prenant en compte la fusion avec Martin Mondoloni et le soutien affiché des communistes, le cumul s’élève à 40,55 % des suffrages (5 776 voix). Nicolas Battini avait, lui, obtenu 16,65 % des suffrages, soit 2 372 voix.