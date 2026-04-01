Achats de "flux touristiques" : la CdC suspend les contrats avec Air Corsica et Volotea après un recours du préfet de Corse

Si le recours n’est pas assorti d'une demande de suspension et que la CdC peut donc, « sous sa responsabilité, continuer à mettre en œuvre le dispositif », le président de l’Exécutif a toutefois reconnu que « l’existence d’un contentieux fait peser objectivement un risque d’annulation, même si nous considérons que celui-ci est mesuré ». « Nous allons donc faire jouer, en accord avec les compagnies aériennes, la clause de suspension du contrat pendant la durée du contentieux », a-t-il annoncé en regrettant : « La décision de faire un recours est déjà dommageable par elle-même, mais elle vient en plus aujourd'hui aggraver un contexte économique et touristique extrêmement difficile, alors même que le dispositif a fait la démonstration qu'il était non seulement une bouffée d'oxygène, mais même un véritable levier de développement ».



Une « situation de blocage administratif et politique »



Selon Gilles Simeoni, les premiers résultats de ce dispositif d’achats de flux sont en effet déjà visibles. « Nous avons commencé à le mettre en œuvre de façon partielle et les données consolidées sur la période allant de novembre 2025 à début janvier 2026 font apparaître la génération de plus de 15.000 visiteurs supplémentaires, autrement dit 83.000 nuitées sur le territoire », a-t-il dévoilé à l’hémicycle certifiant qu’à terme, « pour une mise d’environ 7 à 8 millions d’euros », le dispositif pourrait générer « environ 260 à 270 millions d’euros de retombées directes sur le territoire, sans compter les recettes fiscales générées ». « Toute notre construction économique qui était en train de se développer, de se fortifier, de créer une annualisation de l'activité touristique afin de sortir de la logique de saisonnalité ne va pas se faire », a-t-il repris en pointant un processus qui devait également permettre « une cdisation des emplois », accompagner « la montée en gamme de notre offre de formation » et favoriser un tourisme durable, y compris dans les territoires de l’intérieur. « On était vraiment dans un cycle vertueux qui est aujourd'hui remis en cause », a-t-il appuyé, évoquant une décision « malvenue » et une « situation de blocage administratif et politique ».



« À considérer que les textes actuels ne permettent pas la mise en œuvre de ce dispositif, il faut impérativement faire évoluer les textes », a-t-il par ailleurs déclaré, jugeant les dispositifs existants « totalement insuffisants », notamment face à la concurrence d’autres destinations touristiques. Dans ce droit fil, il a également mis en cause les règles européennes et leur interprétation qui « sont en train de nous mettre un véritable garrot qui nous étrangle et qui menace à la fois le service public maritime et aérien et les dispositifs innovants que nous mettons pour développer des flux ». Dans la foulée, il a estimé qu’un statut d’autonomie permettrait d’être « dans une situation beaucoup plus favorable pour négocier directement avec Bruxelles », afin de faire valoir les spécificités d’un territoire insulaire.



Avant cette hypothétique perspective, la CdC entend désormais défendre son dispositif d’achat de flux touristiques sur le plan juridique. « On va aller vers ce contentieux en se donnant les moyens de le gagner », a assuré Gilles Simeoni, avant de conclure : « Et nous allons aller aussi expliquer aux socioprofessionnels du tourisme et à l'ensemble des secteurs économiques qui comptaient beacoup, notamment dans l'intérieur, sur ce levier pour profiter d'une manne touristique qui s'inscrit dans une logique durable, que nos efforts ne sont pour l'instant pas couronnés de succès, mais que l'on va continuer sur le chemin qui a été ouvert ».