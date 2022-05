Moustique tigre : la Corse en alerte rouge

Avec les fortes chaleurs, le moustique tigre revient, et "c’est désormais 67% du territoire" où l'espèce est déclarée "officiellement implantée et active", note le site Vigilance Moustiques . Cette espèce invasive, reconnaissable par sa petite taille et ses rayures noires et blanches sur le corps peut, dans certains cas, être vecteur de maladies comme la dengue, le chikungunya ou le Zika. Installé depuis longtemps dans des régions essentiellement tropicales, il est présent en Corse depuis 2004.Actuellement, l’espèce est implantée et active dans soixante-sept départements selon le ministère des Solidarités et de la Santé. Si les départements de Mayenne, Loire-Atlantique, Vendée et Maine-et-Loire sont placés en alerte rouge, ils restent faiblement colonisés par le moustique tigre. À l’inverse, quatorze départements sont fortement touchés, parmi eux la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l’Hérault, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Orientales, Paris, le Rhône, le Tarn-et-Garonne, le Var, le Vaucluse et les Hauts-de-Seine.