Montemaiò, partage et convivialité perdurent

Samedi soir, ils étaient plus d'une centaine à s'être rassemblés au pied du clocher.





" C'est un moment de partage intergénérationnel, attendu de tous car il permet de réunir tous les gens du village et même de l’extérieur, autour du feu de Noël que l’on entretient jusqu’à la fin des vacances. C’est aussi une manière de transmettre nos traditions aux plus jeunes qui participent entre autre volontiers à la préparation de la pulenta" précisait Jean-Marc Borri.

Mais Montemaiò est un village qui s'anime très souvent et toutes les occasions sont bonnes pour se retrouver et partager un bout de pain, tous ensemble, plus et moins jeunes. Pour cela, à la Saint Joseph, Saint Jean, Sainte Marie et bien d'autres fêtes ou événements, chacun prépare et porte quelque chose pour garnir un buffet collectif.

" Ça fait plaisir de voir que ce spiritu corsu existe encore" ajoutait une des personnes hier soir, pour sa première participation.

Début décembre, une association et le Foyer Rural de Montegrossu protagonistes de la Fiera di l'Alivu, organisaient un march" de Noël sur cette même place avec producteurs, artisans, vide-grenier et dressing, un évènement que beaucoup ont apprécié.

Chaque année, après les festivités de Noël et avant que l'année ne sonne sa dernière heure, les montemaiuracci, leurs voisins et amis des environs, réservent leur soirée. Car comme chaque année et ce, depuis maintenant 30 ans, tous se retrouvent autour du feu de Noël pour partager un moment tous ensemble. Dégustation de figatellu, pulenda, casgiu frescu, autour d'un bon vin chaud, ainsi, la vie dans les villages continue d'exister.