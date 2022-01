Mobilisation de soutien à Attellu Mubilità : "nous continuerons à avancer"

Ce dimanche matin, c'est un peu plus d'une cinquantaine de personnes qui s'est rassemblée autour deetafin de leur apporter tout leur soutien après l'incendie qui, survenu mercredi 12 Janvier en fin de journée, a ravagé une grande partie du matériel destiné à la vente . Élus territoriaux, municipaux, amis, député et sénateur, partis politiques (PNC, Core In Fronte, Femu a Corsica) se sont mobilisés sur le site de l'Atellu Mubilità où planait un sentiment commun de consternation et d'incompréhension." C'est un acte stupide et complètement absurde. Gratuit et qui n'arrange personne " a stigmatisé, présidente de l'Assemblée de Corse. " Le garage solidaire est une aventure extraordinaire. Il crée à la fois de l'activité et de l'emploi tout au long de l'année. Mais surtout, cela rend service aux personnes en situation de précarité. Nous ne voyons même pas qu'elle pouvait être la motivation d'un tel acte. Personne n'y a rien gagné" a-t-elle continué.Car en cette période assez particulière, où difficultés économiques et financières se succèdent et avec l'anxiété et l'inquiétude qui en découlent , ces actes alimentent un certain climat délétère sur la micro région de la Balagne." Le garage et la recyclerie s'adressent aux plus démunis. L'acte y est d'autant plus incompréhensible. Même si la Corse n'est pas la seule concernée par ce genre d'actes, on pourrait se dire que nous sommes un peu préservés si l'on se compare à d'autres régions. Mais ce genre de dérapages, que ce soit celui de Serra-di Fium'Orbu qui atteint un service public d'intérêt général ou une activité solidaire comme celle-ci, montrent qu'il y a des dérives dans notre société . Aujourd'hui, il y a des réflexions en cours sur lesquelles nous nous penchons activement pour régler ce genre de problèmes" soulignait pour sa part, député de Corse., sénatrice suppléante, présente pour l'occasion, tenait elle aussi à apporter son soutien à toute l'équipe mais également aux bénéficiaires. " Ils ont été victimes de faits inacceptables et inquiètants. L'attellu Mubilità est une structure indispensable au maintien du lien social. Car on le sait tous, en Balagne, après la periode estivale, l'hiver cache souvent des situations préoccupantes sur le plan de la pauvreté. Ce genre de missions, c'est ce que l'on souhaite pour la Corse de demain".Pour conclure et afin de remercier l'assemblée,, président de l'Association Corse Mobilité solidaire, a pris la parole. " Nous sommes très sensibles à votre présence et nous vous remercions du fond du cœur. Nous avons un petit sentiment d'écœurement bien sûr mais cela n'entame en rien notre détermination de continuer à servir et aider une population fragile. [...] J'en profite pour remercier les encadrants, les employeurs, les donateurs et tous ceux qui permettent à cette sructure de vivre".L'ancien maire de Montegrossu a de plus tenu à rappeler que l'insertion est une compétence de la Collectivité territoriale, héritée de la disparition des départements, mais que le social fait toujours partie des compétences des communes. "Alors je voudrais que ces élus viennent nous voir plus souvent, voir ce que l'on fait, et que l'on puisse travailler un peu plus en collaboration".Maires ou élus des communes alentours manifestaient eux aussi leur incompréhension. " Un acte répréhensible et condamnable. Il y a d'autre moyens de s'exprimer dans la vie que d'employer de telles méthodes" a précisé, maire de Montegrossu.Le côté du bassin de vie de Lisula était lui aussi représenté, notamment par, maire de Santa-Reparata-di-Balagna, défenseur de la sanctuarisation du social et de la solidarité ou encoreadjoint au maire de Lisula. Tous deux présents en tant qu'élus mais aussi en tant que citoyens. "C'est l'affaire de tous. Une association qui embauche plus de 40 personnes est un exemple pour la société. Aujourd'hui il faut se rendre compte que si on en arrive là, c'est que la Corse est en manque de repères et qu'elle va mal" s'est désolé Pierre-Francois Bascoul.Philippe Andreani , gérant du garage se disait, pour sa part, extrêmement touché par cette mobilisation. " Beaucoup de personnes et d'élus se sont manifestés et déplacés. Mais nous voyons également ceux qui ne sont pas venus, ni manifestés. L'Attellu est l'affaire de tous, ce n'est pas seulement la notre. [...]. Mais aujourd'hui, nous sommes présents, et nous continuerons d'avancer"...