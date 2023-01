Météo : la Corse en vigilance orange pour vent violent

🔶 2 départements en Orange pic.twitter.com/TA8CfnC8OG

Ce lundi 9 janvier, Météo-France a placé les deux départements de l'île de Beauté en orange pour un risque de vent violent à partir de 16 heures et jusqu'à 23 heures au plus tôt. Bien que l'ensemble du pays soit concerné par des averses accompagnées de rafales, celles-ci pourraient atteindre les 120 à 140 km/h sur le relief corse et la partie est de l'île."Ce phénomène potentiellement violent peut se révéler très soudain et se produire sur une durée très courte. Le danger provient donc à la fois de l'intensité du phénomène et de l'effet de surprise qu'il génère", indiquent les prévisionnistes de Météo-France.