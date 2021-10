Météo : en Corse, le mois de septembre n'avait plus été aussi chaud depuis 1987

Après le record de 1987, quand le mois de septembre avait été classé le plus chaud enregistré en Corse depuis 1960, c'est au tour du mois de septembre 2021 de se démarquer. Selon Météo France ce dernier a été le deuxième le plus torride des 61 dernières années.

Les données collectées par les services météorologiques indiquent en effet que la moyenne globale des températures a été 2°C supérieure à la normale qui est pour ce mois de 18,8 degrés. Cela ne s’était plus produit depuis 34 ans quand les températures avaient été de 2,4 degrés plus chaudes que d'habitude.



Ces variations de température s'appliquent également au calendrier qui a été marqué par des valeurs nettement au-dessus des normales de saison à la fin du mois. En effet entre le 22 septembre et le 4 octobre la Corse a vécu une situation météorologique remarquable avec une température supérieure de 3 degrés supérieures à la moyenne de saison. Lors de ces 13 jours les températures ont été les plus chaudes jamais enregistrées en septembre depuis 1960, année où les services de Météo France ont commencé a relever les température sur l'ile.

.

🌡️ Avec une #température moyenne de 19.60°C à l'échelle de la France (provisoire), septembre 2021 affiche une anomalie de +2.14°C.



➡️En 4ème position des mois de #septembre les plus chauds depuis 1960. pic.twitter.com/n2lY8fiINp

— Météo-France (@meteofrance) September 29, 2021



Les météorologues de Météo France ont observé des variations en fonction des micro-régions de l'ile. La côte Ouest, la Castagniccia, la Balagne, le Sartenais et le Pays Ajaccien ont été plus touchés par la chaleur que d'autres zones de la Corse.Cette chaleur "record" a été nationale. En effet selon Météo France, septembre 2021, ex aequo avec septembre 1987, a été le troisième mois de septembre le plus chaud depuis 50 ans