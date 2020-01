Météo : Retour du Libecciu cette semaine en Corse

Lundi 27 janvier



Les éclaircies prédomineront sur l’Est de l’île alors que coté ouest des nuages se formeront, lâchant quelques gouttes entre Ajaccio et Bonifacio, puis sur la Balagne la nuit suivante. La limite pluie-neige se situera au-dessus de 1600 mètres. En matinée le vent d’ouest va s’établir du Cap Corse aux Bouches de Bonifacio en passant par la Balagne, 40 à 60 km/h. Les températures maximales bien supérieures aux normales s’étageront entre 9 et 15 degrés du centre vers le bord de mer.







Mardi 28 janvier







Au petit jour, on relèvera entre 3 et 6 degrés dans l’intérieur de l’île, 8 à 11 degrés près des côtes. Coté Est les éclaircies prédomineront alors qu'à l’ouest, sous l'effet du vent, les nuages seront nombreux, donnant même quelques précipitations. Il neigera au-dessus de 1600 m sur ces régions. Le Libeccio soufflera dans le Cap Corse, 60 à 85 km/h, en Balagne 45 à 60 km/h, en montagne et dans l’extrême sud de l’île 40 à 70 km/h. Ce vent se renforcera encore la nuit suivante avec des rafales atteignant 100 à 120 km/h sur ces zones. Températures maximales en légère hausse : 10 à 16 degrés,











Mercredi 29 janvier



Du soleil, avec quelques nuages épars en ce milieu de semaine mais pas de pluie. Le vent d’ouest soufflera toujours fort sur toute la façade occidentale, entre Porto Vecchio et Bonifacio et en montagne 60 à 80 km/h avec des rafales jusqu’à 110 km/h. Il faiblira quelque peu en soirée. Températures stationnaires.







Jeudi 30 janvier



Sur l’Est de l’île, le temps sera plutôt bien ensoleillé. A l’ouest des nuages se formeront dans l’après midi donnant quelques averses jusqu’en milieu de nuit suivante. Vent de Sud-Ouest modéré en Balagne et du coté de Porto Vecchio, 30 à 50 km/h. Températures maximales comprises entre 10 et 17 degrés



Vendredi 31 janvier

Belle journée ensoleillée. Vent d’ouest dominant faible. Températures sans grand changement.







Samedi 1er et dimanche 2 février



Temps généralement ensoleillé. Vent d’ouest légèrement soutenu en Balagne, dans le Sartenais et région porto vecchiaise. Températures maximales comprises entre 11 et 17 degrés, et 10 degrés sur le relief.







Tendance pour la semaine du 3 au 9 février



Éclaircies prédominantes avec un vent d’Est faible. En fin de semaine, quelques averses seront possibles sur la partie ouest de l’île. Températures légèrement supérieures aux normales.