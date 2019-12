Météo. Le vent reste violent en Corse : ce qui est prévu pour ce samedi

Sur la Balagne, le vent reste violent sur le littoral où les rafales sont de l'ordre de 110 à 130 km/h.



Sur le Cap Corse, les rafales sont de l'ordre de 120 à 150 km/h. Cette dernière heure, on a encore relevé 152km/h au Cap Sagro et 150 km/h à Cagnano.







Sur la Corse du Sud le vent baisse progressivement : sur la façade occidentale, les rafales sont de l'ordre de 60 à 90 km/h, entre Bonifacio et Porto-Vecchio, les rafales sont proches de 70 à 100 km/h, sur les cols et sommets, les rafales sont encore voisines des 120 km/h







Au cours des prochaines heures, le vent se maintient sur la Balagne, le relief et le Cap Corse. Les rafales sont de l'ordre de 110 à 130 km/h sur le littoral de la Balagne et en montagne. Sur le Cap Corse et jusqu'au nord de la région bastiaise, les rafales sont encore violentes avec des valeurs de l'ordre de 120 à 150 km/h.







Ailleurs, le vent est un peu moins marqué même si de fortes rafales isolées restent possibles à proximité du relief.







Ce vent très fort se maintient jusqu'en cours d'après-midi. Il ne justifie toutefois plus le maintien de la Corse du Sud en vigilance orange.







La houle s'amortit progressivement sur le littoral ouest et ne justifie plus le maintien de la Corse du Sud en vigilance jaune pour le paramètre Vagues-Submersion.