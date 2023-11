Météo : La Corse placée en vigilance jaune vent

En Corse, cette nuit et la journée de demain le ciel est le plus souvent très nuageux, accompagné de quelques ondées, plus présentes en fin de journée de samedi. Le vent d'ouest reste soutenu surtout sur la façade occidentale de l'île, atteignant 70 à 90 km/h sur les sites les plus exposés. Météo France a donc placé l'ile en vigilance jaune "vent" à partir de ce vendredi 10 novembre à 22 heures jusqu'au moins samedi midi.