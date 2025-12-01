Météo - Equipements obligatoires pour franchir de nombreux cols insulaires

C’est un véritable temps de mois de janvier qui touche la Corse depuis la nuit dernière avec des chutes de neige à basse altitude puisque l’on constatait de gros flocons ce samedi matin à la hauteur de l’Hôtel Arena et du restaurant Le Refuge, dans la vallée de la Restonica situé à seulement 474 mètres ! Des flocons qui ont même surpris les habitants de Ponte-Leccia vendredi soir vers 21 heures… À Corte, la neige était mêlée à la pluie.





Les prévisionnistes de Météo France avaient annoncé lundi des précipitations neigeuses dès 1 350 mètres pour cette fin de semaine. C’est donc bien plus bas que les flocons ont tapissé la végétation comme dans le centre Corse où le sol était blanc juste au-dessus de Corte à savoir à 500 mètres d’altitude comme on peut le voir sur ces clichés. Et avec la neige, les températures étaient particulièrement fraîches ce samedi matin. Il faisait, par exemple, -3° à 4 heures à Corte ! Les températures relevées ce samedi matin à 6 heures variaient de 6° à Bastia, 2° à Corte et 4° à l’Ile-Rousse.

Et c’est en abondance que la neige tombait sur la plupart des cols routiers insulaires. À Vizzavona les engins de déneigement entraient vite en action permettant une circulation normale, bien que les équipements spéciaux y soient recommandés. En revanche ils sont obligatoires pour la station d’Ascu, Bavella, Ghisoni, Bocca à Sevi, Bocca Sant’Ustasgiu, Teghime, Bocca di a Vaccia, Verde, Verghju où l’on était en niveau jaune.





D’ailleurs la Corse est placée en alerte jaune pour les phénomènes neige et verglas ce samedi. La limite pluie-neige devrait remonter jusqu’à 900 mètres dans le courant de l’après-midi avec le retour de quelques éclaircies. Les températures oscilleront entre 8° et 0° du littoral vers l’intérieur. La nuit prochaine me mercure devrait afficher de 1° à 4° sur le littoral et de -5° à -2° dans l’intérieur, favorisant la formation de verglas. La plus grande prudence est donc recommandée.





Ce dimanche le ciel devrait rester très nuageux avec encore des averses de pluie du centre vers le Cap Corse, parfois même soutenues. La limite pluie-neige devrait se situer à 1350 mètres. Elle remontera à 1900 mètres dans la nuit. Les températures resteront fraîches et largement en-dessous des normales de saison avec un mercure se situant entre 12° et 5° du littoral vers l’intérieur.

On devrait avoir ce même type de temps lundi avec même des pluies intenses sur l’intérieur de l’île.



