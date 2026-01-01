CorseNetInfos
Mauvais temps - Transports scolaires suspendus en Corse-du-Sud


La rédaction le Lundi 19 Janvier 2026 à 20:46

La vigilance orange pluie-inondation est maintenue en Corse-du-Sud jusqu’à ce mardi 20 janvier à 6 heures. Le département passera ensuite en vigilance jaune pour ce phénomène jusqu’à 12 heures. En raison des conditions de circulation difficiles sur une partie du réseau routier, les transports scolaires sont suspendus mardi 20 janvier dans plusieurs secteurs



(Archives CNI)
La Corse-du-Sud n'est pas épargnée par les effets de la Dépression Harry.
A travers le département,  les sols étant totalement saturés par les pluies continues depuis dimanche entraînent encore des ruissellements importants, un grossissement rapide des cours d’eau et des inondations localement significatives. Le risque de crues demeure élevé, aggravé par le vent d’est et la houle, qui limitent l’écoulement des eaux vers la mer.


Transports scolaires suspendus
Les transports scolaires sont suspendus mardi 20 janvier dans de nombreux secteurs de la Corse-du-Sud.
Cette décision est prise en raison des conditions de circulation difficiles et dangereuses et des perturbations sur une partie du réseau routier.
Les familles sont invitées à ne pas déposer les élèves aux points d’arrêt. Le détail des secteurs concernés est communiqué par la Collectivité de Corse sur ses réseaux officiel s.
Par ailleurs, la Corse-du-Sud est placée en vigilance jaune vague-submersion depuis lundi 19 janvier à 18 heures et jusqu’à mardi 20 janvier à minuit au moins.


Risque avalanche
Le risque avalanche reste élevé sur les massifs. Les fortes précipitations et les chutes de neige en altitude maintiennent une vigilance jaune avalanche pour mardi 20 janvier.
Les déplacements et activités en montagne sont fortement déconseillés, y compris pour les pratiquants expérimentés. Toute sortie en altitude est à éviter.




