Matra - Tout le village mobilisé pour sauver son patrimoine

Devant l’assemblée réunie pour l’occasion, le maire Michel Palmieri a ouvert la cérémonie en rappelant que la mobilisation exceptionnelle de la commune et de ses habitants avait permis au tableau représentant la Vierge Marie, saint Antoine de Padoue et saint Roch de remporter ce concours national destiné à financer la restauration d’œuvres patrimoniales issues des territoires. Un succès obtenu grâce à une forte implication locale et à une importante mobilisation des votes. Il a également rendu hommage au patrimoine communal ainsi qu’à tous ceux qui œuvrent depuis des années à sa sauvegarde et à sa mise en valeur.



Il a ensuite cédé la parole à Maude Sorlat, chargée de projet du Plus Grand Musée de France, qui a présenté en détail cette opération nationale portée pour la cinquième année consécutive avec le soutien d’Allianz France. Elle est revenue sur les objectifs du concours, qui vise à permettre la restauration d’œuvres remarquables souvent méconnues du grand public, et sur les raisons qui ont conduit le tableau à être retenu parmi les lauréats.



La parole est ensuite revenue à Jean-Marc Riccini, responsable du comité chargé de la restauration de l’église, et à Jean-Baptiste Raffalli, correspondant de la Sauvegarde de l’Art Français en Corse. Tous deux ont replacé le tableau du XVIIIe siècle dans son contexte historique, artistique et patrimonial, soulignant à la fois sa valeur pour l’histoire religieuse locale et l’importance des travaux désormais rendus possibles grâce à cette distinction nationale.



Après la remise du chèque symbolique et une série de photographies réunissant les différents acteurs du projet, les participants ont rejoint la grande tablée dressée sur l’esplanade du village. Dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, le traditionnel verre de l’amitié est venu clôturer cette cérémonie placée sous le signe de l’engagement collectif et de la préservation du patrimoine.



Parmi les personnes présentes figuraient également plusieurs élèves de l’École de Condé, venus dans la région pour participer bénévolement à la restauration de l’église d’Erbajolo. Leur présence constituait une illustration concrète de la capacité du patrimoine à fédérer bien au-delà du village, en réunissant autour d’un même projet des bénévoles, des spécialistes, des élus et des habitants de générations et d’horizons différents.

