Manifestazione "Assassini, maffiosi, fora" : De nombreux partis politiques, élus, associations prendront part aux manifestations à Ajaccio et Bastia

Ce vendredi par le biais d'un communiqué de presse, la présidente de l'Assemblée de Corse, Marie-Antoinette Maupertuis, et le président de l'Exécutif, Gilles Simeoni, ont indiqué qu'ils répondront à l'appel de la coordination anti-mafia et participeront aux manifestations organisées demain en début d'après-midi à Ajaccio et Bastia. Lors de la première mobilisation en mars dernier, le président de l'Exécutif n'avait pas pu être présent. Seule Marie-Antoinette Maupertuis avait participé au rassemblement à Ajaccio. Dans ce communiqué, ils expliquent cette fois les raisons pour lesquelles ils seront bien présents ce samedi.



"En répondant favorablement à l’invitation que nous ont adressée les organisateurs, nous souhaitons réaffirmer que notre combat pour un peuple corse émancipé, reconnu dans son existence et dans ses droits, a pour corollaire indissociable celui « contre les pratiques mafieuses et pour une société corse démocratique, libre et apaisée », conformément au titre de la délibération votée à l’unanimité par l’Assemblée de Corse, sur proposition du Conseil exécutif de Corse, le 23 février 2025." Et de rappeler que cette délibération "est le fruit d’un travail de fond mené en concertation étroite avec l’ensemble des forces vives de la société corse, et notamment des deux collectifs anti-mafia qui ont contribué de manière forte à la nécessaire prise de conscience ", écrivent-ils. Le communiqué rappelle en outre que cette délibération définit plus de trente mesures que la Collectivité de Corse mettra en œuvre ou proposera de mettre en œuvre dans cinq domaines d’action : les politiques publiques ; les secteurs économiques particulièrement exposés ; la lutte contre la drogue et les commerces illicites ; l’analyse et la lutte contre les dérives mafieuses ; les enjeux éducatifs, culturels et sociétaux.

"A travers cette initiative et cette délibération sans équivalent, et ce malgré la montée en puissance partout en France et en Europe des cartels mafieux et du narcotrafic, les institutions de la Corse ont donc souhaité dire avec sérénité et détermination que notre peuple aspire à vivre, travailler, construire, et décider de son présent comme de son avenir, de façon démocratique, dans la liberté et dans la paix. Ce choix est celui de l’immense majorité des Corses, et notre devoir est de le faire respecter, pour nous comme pour nos enfants et pour les générations à venir. Notre présence aux rassemblements de samedi est une façon de l’exprimer à nouveau ", mentionnent les deux présidents.



Un appel des dirigeants de la Collectivité de Corse à participer aux manifestations de ce samedi dont se félicite Léo Battesti du côté de la coordination anti-mafia. "C'est un signe fort, qui renforce la mobilisation citoyenne contre l'emprise mafieuse". Et de préciser que Gilles Simeoni défilera à Bastia et Marie-Antoinette Maupertuis à Ajaccio.



Comme eux, d'autres partis politiques, élus, associations et collectifs ont également également à l'appel de la coordination anti-mafia.

« Nous nous rendrons samedi prochain à l’appel des organisations « anti-mafia » car certains

signes donnent à penser qu’une prise de conscience de la gravité de la situation commence à

s’opérer".indique Émile Zuccarelli, président de la Fédération de Corse du Parti Radical.

"La lutte contre les pratiques mafieuses et pour la construction d’une société corse libre, apaisée et démocratique, est au cœur du projet, de la pensée et de l’action politiques de Femu a Corsica. Le refus des pratiques mafieuses et la prééminence de la culture démocratique, auxquels aspirent le peuple corse, sont consubstantiels à notre démarche de construction et d’émancipation nationales ", indique Femu a Corsica, a ppelant tous ses militants et sympathisants à participer aux mobilisations de samedi.