Malgré le Covid-19, les ambassadeurs du sport corses continuent leur tournée dans les écoles de l'ile

Celui qu’on appelle le Dauphin corse fait partie de ces 6 «Imbasciatrice è imbasciatori spurtivi di Corsica » nommés en 2019 par la Collectivité de Corse avec pour missions des interventions auprès des jeunes publics dans les écoles ou lors d’évènements sportifs. Thierry Corbalan, amputé des membres supérieurs, auteur de plusieurs défis à la nage mono palme, accompagné de Dominique Bozzi, responsable de la politique sportive à la CdC, était récemment dans une école de Rutali, une classe mixte, de petite maternelle à CM2.« Avec les autres ambassadeurs nous allons dans les écoles pour rencontrer les enfants, leur parler de sport, du dépassement de soi, de handicap». Et les enfants apprécient. « Je leur projette un petit film sur moi et ensuite on échange. Le but est de leur montrer que dans la vie, il ne faut rien lâcher. Si on est motivé, déterminé, on peut y arriver. J’évoque ma propre expérience, transférant cela dans leur vie de tous les jours, dans leur apprentissage scolaire. Je leur martèle que si ils travaillent, ils arriveront à leur but. Et le message passe très bien». Auparavant, notre Dauphin était aussi intervenu dans une école à Levi, avec Bastien Caraccioli, amputé d'un bras, spécialiste du trail et devrait aussi intervenir à l’école Empereur à Ajaccio et aussi au collège Laetitia.Thierry Corbalan vient de publier un livre «L’homme devenu dauphin »* aux Editions Sydney Laurent dans lequel il retrace sa vie, un véritable message d’espoir pour tous ceux qui ont perdu confiance en la vie.Comme le sport est une passion, Thierry enchaine toujours les entrainements en piscine. «Mon souhait est de continuer à faire de la compétition en piscine, de la natation sans palmes, ce qui est nouveau pour moi. J'envisage donc les championnats de France Handisport. C'est une autre manière d'entrainement et je suis aidé par un coach. Si mes temps sont bons alors je tenterai le coup».