Magazine Bandes à Part : du fantastique à tous les étages

« Al, Siera et Hector n'avaient rien en commun jusqu'à ce que des masques fassent irruption dans leurs vies. Des masques antiques qui leur confèrent des pouvoirs défiant l'imagination. Comment gérer un tel don quand on a quinze ans et d'autres problèmes en tête ? Pourquoi ont-ils été choisis ? Pas le temps de se poser trop de questions, un masque puissant est tombé dans de mauvaises mains. Il va falloir s'allier et le récupérer avant qu'il ne soit trop tard….»Nouvelle série ado où se mêlent action, mafia, drames et superpouvoirs par Kid Toussaint (Elles, Magic 7…) et mise en scène avec le dessin dynamique et coloré de Joël Jurion (Klaw, Anachron…).