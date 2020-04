Macron précise le 11 Mai : un retour à l'école "sur la base du volontariat", pas de déconfinement régionalisé ni de port du masque obligatoire...

Le président de la République s'entretenai avec des élus locaux ce jeudi 23 avril. Lors de cette réunion, Emmanuel Macron a précisé les contours du déconfinement.



Pas de déconfinement régionalisé



A l'instar de ce qu'Emmanuel Macron avait laissé présagé lors de son discours du 13 avril, le déconfinement ne sera pas régionalisé mais territorialisée. La réouverture des écoles, des commerces et des transports, pourra se faire de manière différenciée, non pas par région mais selon les territoires. La Collectivité de Corse et les mairies de l'île auront selon ce principe une main sur les décisions.



Un retour à l'école sur la base du volontariat



Le Président a plaidé pour que le retour des élèves en classe se fasse sur la base du volontariat des parents. Une priorité serait donnée aux plus jeunes et aux plus en difficulté. Là-aussi, la reprise sera "concertée avec les élus locaux et adaptée aux réalités locales".



Port du masque non-obligatoire mais très recommandé

Emmanuel Macron a encouragé tous les maires à "acheter des masques de manière massive, dans une logique de recommandation, pas d’obligation" . Il restera cependant non-obligatoire excepté, peut-être, dans les transports en commun.