Lugo di Nazza : Une journée autour du patrimoine bâti vernaculaire

On peut hélas le constater aujourd’hui, l’authenticité du patrimoine bâti en Corse est menacée et de plus en plus de constructions, notamment des maisons de village, sont laissées à l’abandon ou victimes de travaux qui les défigurent. Certaines communes rurales qui en ont pris conscience entreprennent des actions pour préserver leur patrimoine, associant qualité architecturale, au légitime besoin de confort et de performance énergétique.



La commune de Lugo di Nazza s'est ainsi lancée dans la réhabilitation exemplaire d’un bâtiment qu’elle souhaite transformer en lieu-outil au service du bâti vernaculaire avec la volonté de revitaliser le cœur de village et ses fonctions sociales, économiques et culturelles, valoriser le patrimoine bâti existant, créer une nouvelle dynamique locale avec un modèle duplicable.



Un point a été fait à l’occasion de cette journée du mardin7 avril, un séminaire de co-conception des scenarii d’usages du futur centre de ressources sur le bâti vernaculaire de Lugo di Nazza, organisé par Vannina Bernard-Leoni, Toni Casalonga et Martine Bedin. Le projet, présenté par l’agence CAPO Architectes vise la création d’un équipement structurant, Maison de Haute Qualité Patrimoniale et Environnementale, organisé autour de 3 grands axes : Tout d'abord former et qualifier en déployant des chantiers-écoles et formations innovantes, en développant des compétences en éco-rénovation du bâti patrimonial et favoriser l’insertion professionnelle et la montée en compétences. Ensuite structurer et diffuser la connaissance avec création d’un centre de ressources spécialisé, centralisation et diffusion des techniques traditionnelles et innovations et apport d’expertise et conseil aux collectivités, professionnels et particuliers. Et enfin accompagner le développement économique en soutenant l’entrepreneuriat (pépinière, accompagnement), favorisant l’accueil des porteurs de projets et artisans et en créant un écosystème local autour des métiers du patrimoine

Le projet comporte 3 pôles d’activités. Un pôle de formation/conseil/animation « territoire et patrimoine , un pôle « centre de ressources et enfin un pôle dédié à l’entrepreneuriat autour des métiers de l’éco-rénovation du bâti patrimonial

Avec A Casa Sarraghjola (270 m²) qui abritera l’accueil, des bureaux, une salle de formation, un espace convivialité avec cuisine au RDC et 7 chambres au R+1 pour l’accueil des apprenants, U Titellu (50 m²), avec centre de ressources au RDC, belvédère avec gradins dans une surélévation en structure bois brulé et A Casuccia (50 m²) comportant 2 chambres pour l’accueil des formateurs.





Les enjeux pour la commune sont nombreux et fédérateurs : Enjeux territoriaux, enjeux environnementaux enjeux sociaux, enjeux de connaissance et d’innovation. Les travaux ont débuté et devraient s’achever fin 2027. Dans l’intervalle, il s’agira pour la commune d’affiner la vocation et le fonctionnement de ce lieu, en sollicitant l’ensemble de l’écosystème du bâti vernaculaire comme les acteurs du cadre de vie, du logement, du patrimoine, des expertises et savoir-faire techniques. Pour financer ce projet, la commune bénéficiera d’aides de l’Etat (Plan France Relance Programme Avenir Montagne Invest) et de la CdC (Comité de Massif).

Cette journée a permis à la signature collective du « Manifeste pour la Réhabilitation » entre différents partenaires que sont : Stéphane Ottavi, maire de la commune qui porte le projet de « Maison de Haute Qualité Patrimoniale et Environnementale »; l'’Università di Corsica Pasquale Paoli, présidée par Dominique Federici, l'école d'ingénieurs Paoli Tech, représentée par Bastien Poggi mais aussi l’Afpa Corse, représentée par Jean-Philippe Muracciole et enfin le GIRTEC, avec la présidente Claire Chavignier



Ces nouveaux signataires rejoignent ainsi la Collectivité de Corse, l’Agence d'Urbanisme et d'Energie de la Corse, le CAUE de Corse, la Maison de l'Architecture de Corse, le syndicat Union des Architectes de Corse, l’Union nationale des Géomètres-Experts de Corse, la Chambre Régionale des Notaires de Corse, les CAPEB Corse-du-Sud et CAPEB HAUTE CORSE.

