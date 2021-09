Lucciana : l'homme visé par une tentative d'assassinat est décédé

Le 6 septembre dernier en fin de matinée, alors qu'il rejoignait son domicile à Lucciana, Christophe Catta était victime d'une tentative d'assassinat à bord de son véhicule . Touché par une balle au niveau du visage, l'homme avait été rapidement pris en charge par les secours et transféré au centre hospitalier de Nice en urgence.Ce mercredi 15 septembre, en fin d'après-midi l'homme d'une trentaine d'années a succombé à ses blessures.Une enquête pour "tentative d’assassinat en bande organisée" avait été ouverte par le procureur de Bastia, Arnaud Viornery et confiée, en co-saisine, à la police judiciaire et à la section de recherche mais rapidement la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Marseille s'était saisie du dossier qui sera donc requalifié.