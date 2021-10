Lucciana : Une plateforme insertionnelle de préformation, option sport, gratuite

Cette Maison du sport et Santé, gérée par le Comité Territorial Sports pour tous affilié à Fédération Française des sports pour tous est présidé en Haute-Corse par Joël Raffali.

La structure réunit des professionnels de la santé et du sport et s’adresse aux personnes qui souhaitent pratiquer ou repratiquer une activité physique adaptée à des fins de santé. Le Comité offre aussi jeunes et demandeurs d’emploi de 16 à 25 ans qui aiment le sport et souhaiteraient en faire leur profession, une plateforme insertionnelle de préformation, option sport, gratuite. **





Cette action de formation inscrite au plan régional de formation de la CDC est une formation rémunérée pour les stagiaires avec maintien de droits ou bourses ASP. 4 sessions ont d'ores et déjà été organisées et la prochaine aura lieu au Complexe de Lucciana du 8 novembre 2021 au 24 juin 2022**.

Des places sont encore disponibles.

La formation comprend 960 heures (35 heures par semaine) dont 660 heures en centre et 300 heures en entreprise avec pratique sportive quotidienne, découverte du milieu professionnel au contact de professionnels experts et en immersion en entreprise, évaluation des acquis et compétences antérieures et remises à niveau par des méthodes innovantes en lien avec le sport, préparation aux premiers diplômes professionnels (CQP animateur de loisirs sportifs et PSC1). Une quarantaine de jeunes ont déjà été formés et la moitié des stagiaires ont obtenu leur certificat. Certains d’entre eux ont même trouvé un emploi dans un club ou une association. Les autres ont décidé de poursuivre et améliorer leur formation.

*Maison Sport Santé, SSB, 83 Route de l’aéroport - Lucciana. Tel : 04.95.39.13.37.

** Renseignements au 06.65.41.48.70.