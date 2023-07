Loowi, alias Louis Garcia-Guerrini : Un nouveau clip avant son départ pour le Canada

C’est en pleine période COVID que CNI vous avez fait découvrir ce jeune bastiais que sa passion pour le jazz avait conduit à Toulouse pour un cursus sur la musicologie. En contact permanent avec son île, il avait tourné en 2020 un clip pour tous les étudiants en détresse lors de cette terrible pandémie. Début 2023, il nous était revenu avec 3 nouvelles chansons et un nouveau clip.Après deux années à Toulouse, il poursuivra début septembre son cursus musical à Montréal, ville canadienne avec laquelle l’Université de Toulouse dispose de passerelles. «C’est grâce à un de mes professeurs de Toulouse que j’ai pu découvrir cette possibilité de poursuivre mes études à Montréal » explique le jeune homme âgé aujourd’hui de 20 ans. «Ces études sont heureusement financées par la Fac, je n’aurai en fait que mon loyer à charge. Je me trouverai des petits boulots là-bas. Parallèlement je continuerai à écrire et composer en collaboration étroite avec ceux qui me suivent depuis le début, Marine et Alexandre Guidi, en visio ». Avant de partir chez « les cousins », Loowi nous fait découvrir, via un clip tourné ici en Corse et sorti ce vendredi, ses deux nouvelles compositions : « Girl » et « Tell me ».« Ce sont des histoires d’amour avec deux musiques aux rythmes différents. Tell me étant plus énergétique ».Deux titres qu’il a interprétés à la Galerie Noir et Blanc mercredi soir, avec Léo Savigni à la batterie, et avant de se retrouver sur une scène bastiaise d’ici quelques semaines.