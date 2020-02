Livre : Au temps où existait une Académie des lettres en Corse

« Cette Accademia dei Vagabondi est restée dans la mémoire de la Corse comme une expérience heureuse d’élévation intellectuelle et de créativité littéraire. Son originalité, son nom en forme d’oxymore joyeux voire libérateur, son petit grain de folie sympathique a fait des émules jusqu’à nos jours, particulièrement avec l’effervescence culturelle du Riacquistu, depuis les années soixante-dix» explique Antoine Franzini.

Revenant aux sources, dénichant des archives, retrouvant des éditions disparues et croisant ces nouvelles données avec les anciennes, Antoine Franzini offre aujourd’hui une vision totalement inédite de ces deux grandes périodes de création littéraire, les XVIIe et XVIIIe siècles insulaires. «Le creuset social et culturel dans lequel cette académie a, par deux fois, éclos est ravivé et mis en perspective, laissant entrevoir un petit monde original, empreint des modes et des manières italiennes et françaises de ces époques» souligne l’auteur.





Avec ce livre, L’Accademia dei Vagabondi reprend vie, avec ses membres, leurs personnalités, leurs réseaux, leurs élans littéraires. «La société des lettrés insulaires naît et s’affirme, les enjeux politiques fournissent la perspective, les créations originales, données dans mon livre, dans leur intégralité autant que possible, colorent le tableau et révèlent les réelles ambitions des pionniers de la littérature insulaire».



L’auteur

Antoine Franzini, chercheur associé au laboratoire « Analyse comparée des pouvoirs » de l’université Gustave Eiffel Marne-la-Vallée, a publié en 2005 sa thèse d’histoire médiévale, "La Corse du XVe siècle.Politique et société.1433-1483" (Alain Piazzola), puis une trentaine d’articles sur la fin du Moyen Âge dans l’île. Il a récemment étendu son domaine de recherches à la période moderne et publié, en 2013, Haine et politique en Corse. L’affrontement de deux hommes au temps de la Révolution française. 1780-1800 (Alain Piazzola) et, en 2017, Un siècle de révolutions corses. Naissance d’un sujet politique. 1729-1802 (Vendémiaire).

* «L'Accademia dei Vagabondi» (Ed.Albiana)