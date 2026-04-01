Littérature : « L’enfant des cendres » 3e roman de Marie Maurizi

Philippe Jammes le Samedi 25 Avril 2026 à 09:53

Après « Le Chemin des Roses » en 2024, « Le silence » en 2025, nous attendions avec impatience le 3e opus de Marie Maurizi. Décor de « L’enfant des cendres » : L’Irlande des années 90, un territoire marqué par la guerre. Rencontre avec l’auteure ajaccienne qui puise ses racines dans la vallée d’Alesani …