Ligue B. Le GFCA Volley remporte le choc contre Fréjus

C’était le choc tant attendu de cette Ligue B et cette 15e journée de Ligue B. Le GFCA Volley solide leader se déplaçait chez son dauphin, Fréjus, l’équipe entrainée par Loïc Geiler. Une solide équipe varoise, que redoutait Frédéric Ferrandez et qui entamait d’ailleurs de la meilleure des manières la rencontre en remportant le premier set (25/23). Vexés, les Ajacciens remettaient les pendules à l’heure dans le second set, remporté 20/25. Mais, dans le 3e set, les Varois donnèrent encore du fil à retordre aux Gaziers pour finalement s’imposer au bout du suspense (26/24).

Encore une fois, le GFCA revenait dans le match dans la 4e manche et s’offrait un tie-break (19/25). Menés 13-10, les Ajacciens profitaient de deux erreurs varoises pour revenir au score, puis pour finalement s’imposer au terme d’un match haletant.

Grâce à ce succès, le GFCA Volley creuse encore un peu plus l’écart avec ses poursuivants avant de recevoir Saint-Quentin, samedi prochain au Palatinu.