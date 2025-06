Ligue 2 : un derby AC Ajaccio - SC Bastia pour lancer la saison 2025-2026

Mais cette rencontre reste suspendue à une décision administrative. Relégué provisoirement à l’issue de la saison 2024/2025, l’AC Ajaccio a formulé un recours devant la DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion), dans l’espoir de conserver sa place en Ligue 2. Le club doit désormais convaincre lors de son audition de rattrapage. En cas d’avis défavorable, le SC Bastia débuterait finalement sa saison sur le terrain de Boulogne-sur-Mer, intégré dans la liste des clubs en attente de repêchage.



Le match retour du derby corse, s’il est confirmé, est programmé à Furiani le week-end du 2 janvier 2026, pour la 18e journée.



La saison comptera 34 journées, entre le 8 août 2025 et le 8 mai 2026, avec une trêve hivernale après la 17e journée (12 décembre).

Les deux dernières journées se joueront en multiplex, les 1er et 8 mai. La fin de saison donnera lieu à des barrages d’accession à la Ligue 1, à partir du 12 mai, ainsi qu’à un barrage entre le 16e de L2 et le 3e de National.