Ligue 2 : le Sporting veut confirmer face à Montpellier

(Photos Gérard Baldocchi)

Mis à part la défaite en Coupe de France face à Troyes, le Sporting Club de Bastia n’a plus perdu en Ligue 2 depuis le 5 décembre dernier. Une bonne dynamique qui a permis aux Bastiais de s’approcher du wagon des non relégables, tout en étant encore lanterne rouge du championnat, mais désormais à quatre points du 16e, Amiens.La rencontre de ce vendredi face à Montpellier est comme chaque semaine importante. Face au relégué de Ligue 1 en méforme, le Sporting a les moyens et les capacités, commente Réginald Ray, le coach bastiais.L'objectif ?« C’est de confirmer ce qu’on a fait de bien à Laval et ce qui nous a permis de gagner ce match sur la durée. C’est-à-dire ne pas se mettre en danger nous-mêmes et puis confirmer les bonnes dispositions, que ce ne soit pas juste un feu de paille », car « la victoire de Laval n’a qu’un intérêt que si on confirme face à Montpellier », a rappelé l’entraîneur bastiais en conférence de presse, qui n’oublie pas la situation du club en championnat : « On est très loin d’être arrivés, ça va être dur jusqu’au bout. »Si l’adversaire du week-end n’est pas à sa place dans ce championnat de Ligue 2, Réginald Ray ne sous-estime pas les Montpelliérains, qui se déplaceront à Furiani avec un seul objectif de résultat : « Il y a des joueurs avec une très grosse qualité, programmés pour remonter, mais aussi des joueurs capables de faire des différences à tout moment. Ils ont un buteur. C’est une équipe à prendre au sérieux. » À l’aller, les Bastiais s’étaient inclinés 2-0 au stade de la Mosson. Depuis, la donne a changé pour les Bastiais, qui montrent un tout autre visage.Dans le vestiaire bastiais, un nouveau visage également : celui de Joachim Eickmayer. Le milieu de terrain de 33 ans, arrivé du Red Star, est la première signature du mercato : « Il correspond à nos besoins, capable de jouer dans différents systèmes. Il est prêt, avait envie de venir, il connaît la Ligue 2, il a connu le maintien l’an passé avec le Red Star », décrit Réginald Ray.Présenté à la presse à l’occasion de cet conférence de presse d'avant-match, Joachim Eickmayer s’est dit content d’être là et de jouer pour un club comme le Sporting, « que tout joueur connaît ». Sur le plan sportif, le milieu de terrain se décrit comme « un joueur avec beaucoup d’activité, qui calme le jeu quand il faut le calmer et l’accélère quand il faut ». « Je vais essayer d’apporter mon expérience », dit-il, prêt à « relever un grand challenge dans un grand club. Il va falloir leur montrer que Furiani, c’est la maison, il va falloir prendre des points ici ».Placide, Olmeta, Meynadier, Bohnert, Ariss, Akueson, Roncaglia, Eickmayer, Ducrocq, Vincent, Zaouai, Boutrah, Béliandjou, Sebas, Aiki, Tomi.