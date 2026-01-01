Ligue 2 : le Sporting veut confirmer face à Montpellier

Réginald Ray : "confirmer ce que nous fait de bien à Laval"
(Photos Gérard Baldocchi)
Mis à part la défaite en Coupe de France face à Troyes, le Sporting Club de Bastia n’a plus perdu en Ligue 2 depuis le 5 décembre dernier. Une bonne dynamique qui a permis aux Bastiais de s’approcher du wagon des non relégables, tout en étant encore lanterne rouge du championnat, mais désormais à quatre points du 16e, Amiens.
La rencontre de ce vendredi face à Montpellier est comme chaque semaine importante. Face au relégué de Ligue 1 en méforme, le Sporting a les moyens et les capacités, commente Réginald Ray, le coach bastiais.
L'objectif ?
« C’est de confirmer ce qu’on a fait de bien à Laval et ce qui nous a permis de gagner ce match sur la durée. C’est-à-dire ne pas se mettre en danger nous-mêmes et puis confirmer les bonnes dispositions, que ce ne soit pas juste un feu de paille », car « la victoire de Laval n’a qu’un intérêt que si on confirme face à Montpellier », a rappelé l’entraîneur bastiais en conférence de presse, qui n’oublie pas la situation du club en championnat : « On est très loin d’être arrivés, ça va être dur jusqu’au bout. »
Si l’adversaire du week-end n’est pas à sa place dans ce championnat de Ligue 2, Réginald Ray ne sous-estime pas les Montpelliérains, qui se déplaceront à Furiani avec un seul objectif de résultat : « Il y a des joueurs avec une très grosse qualité, programmés pour remonter, mais aussi des joueurs capables de faire des différences à tout moment. Ils ont un buteur. C’est une équipe à prendre au sérieux. » À l’aller, les Bastiais s’étaient inclinés 2-0 au stade de la Mosson. Depuis, la donne a changé pour les Bastiais, qui montrent un tout autre visage.
Dans le vestiaire bastiais, un nouveau visage également : celui de Joachim Eickmayer. Le milieu de terrain de 33 ans, arrivé du Red Star, est la première signature du mercato : « Il correspond à nos besoins, capable de jouer dans différents systèmes. Il est prêt, avait envie de venir, il connaît la Ligue 2, il a connu le maintien l’an passé avec le Red Star », décrit Réginald Ray.
Présenté à la presse à l’occasion de cet conférence de presse d'avant-match, Joachim Eickmayer s’est dit content d’être là et de jouer pour un club comme le Sporting, « que tout joueur connaît ». Sur le plan sportif, le milieu de terrain se décrit comme « un joueur avec beaucoup d’activité, qui calme le jeu quand il faut le calmer et l’accélère quand il faut ». « Je vais essayer d’apporter mon expérience », dit-il, prêt à « relever un grand challenge dans un grand club. Il va falloir leur montrer que Furiani, c’est la maison, il va falloir prendre des points ici ».
Le groupe bastiais : Placide, Olmeta, Meynadier, Bohnert, Ariss, Akueson, Roncaglia, Eickmayer, Ducrocq, Vincent, Zaouai, Boutrah, Béliandjou, Sebas, Aiki, Tomi.
-
Dr André Rocchi : « Il faut reprendre la main sur nos fleuves dans le Fium'Orbu »
-
Le "Kalliste" à la "casse" : les marins de La Méridionale déposent un préavis de grève
-
Bastia : la FDSEA et les JA obtiennent un rendez-vous avec le cabinet de la ministre de l'Agriculture
-
À Ajaccio, le Magnificat de Vivaldi fait salle comble à l’église Saint-Antoine de Padoue
-
A màghjina - Aurora pulare in Lisula