Ligue 2. Thierry Debès (AC Ajaccio) : « Faire plaisir à nos supporters face à Pau »

Après son match nul à Troyes, vendredi dernier (0-0), l’AC Ajaccio a quasiment assuré son maintien en Ligue 2. Avec 38 points, il faudrait un miracle pour les que Ajacciens ne se maintiennent pas après une deuxième partie de saison rêvée. Malgré tout, Thierry Debès, le coach ajaccien veut poursuivre la bonne série : « Nous avons parlé de ce match dès le début de la semaine, nous l’avons préparé sérieusement. Il ne nous reste deux rencontres à domicile avec celui-ci. On a vraiment envie de faire un bon match. On veut aussi réaliser un bon match pour faire plaisir aux supporters, comme on l’a fait ces derniers temps. On va tout faire pour réaliser une belle performance et remporter ce match ».



« Pau ? Une équipe qui pratique du beau jeu et un football offensif »

Face aux Acéistes, se dresse une équipe de Pau, qui compte le même nombre de points (38) mais qui cherchera sûrement à venir gagner du côté de Timizzolo : « Pau est une équipe qui pratique du beau jeu et un football offensif. Elle marque beaucoup et elle encaisse beaucoup de buts forcément. C’est toujours des bons matchs avec eux, ils se livrent à fond. Ils produisent beaucoup d’attaques rapides avec notamment Boutaïd, un top joueur de Ligue 2. Ils ont vraiment beaucoup d’armes offensives. On se méfie de cette équipe mais on va jouer sur nos forces. On a montré qu’on était capables de faire de belles choses nous aussi, on va s’appuyer sur nos derniers matchs. On va essayer de gratter le maximum de points. Il nous reste quatre matchs à jouer, c’est une fin de saison rêvée pour nous. On va essayer de poser des problèmes à tous nos adversaires, et de remercier le public en cette fin de saison ».



Soumano toujours blessé, Barreto de retour

L’entraineur rouge et blanc aspire à finir la saison avec le plus de points de possible et alignera donc sa meilleure équipe sur le terrain ce vendredi soir, malgré l’absence de Soumano, out jusqu’à la fin de la saison : « Je vais faire jouer la meilleure équipe possible et notamment ceux qui auront mérité leur place durant l’entrainement pendant la semaine. Il n’y a de cadeaux à personne. J’ai toujours fonctionné comme cela. L’absence de Soumano nous est préjudiciable. Il a beaucoup joué depuis que je suis l’entraineur de l’équipe. Après, nous avons quand même Kanté, Ben Touré qui revient bien et même Chegra. Notre animation est forcément différente sans Moussa. On demande à Kanté de plus décrocher notamment à l’extérieur mais il jouera plus haut à domicile et donc face à Pau ». Malgré quelques incertitudes, le groupe devrait être quasiment au complet avec le retour de suspension de Barreto, pour la réception de Pau. Avec à la clé, le maintien tant attendu en Ligue 2.



Le groupe ajaccien demain face à Pau (20h)

Sollacaro, Quillichini, Strata, Campanini, Youssouf, Bamba, Vidal, Ayessa, Kouassi, Huard, Puch, Anziani, Everson, Mangani, Jacob, Barreto, Kanté, Santelli, Chegra, Ben Touré,