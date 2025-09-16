Ligue 2 - Le Sporting sombre à Boulogne (0-1) et confirme ses difficultés





Pour les Bastiais, l’objectif était de faire un résultat à Boulogne, d’élever le niveau de jeu et de retrouver de la confiance devant les buts, ce qui fait défaut depuis le début du championnat. Ce match en retard de la première journée de Ligue 2, face à Boulogne, la plus faible équipe de la saison, était l’occasion de tester ce qui avait été travaillé à l’entraînement et de concrétiser enfin, sans prendre trop de risques. L’objectif est raté : le Sporting a été une nouvelle fois très décevant et très inquiétant et offre sa première victoire à Boulogne. Avec deux points et zéro victoire, les Bastiais sont désormais lanterne rouge du championnat.

Le match



Dès le début du match, les Bastiais retombent dans leurs travers. Les actions manquent encore de précision, à l’image de cette frappe de Karamoko qui passe au-dessus de la barre du portier boulonnais. Il n’est pas le seul : durant la première mi-temps, l’attaque bastiaise gâche beaucoup, rate ses dernières et avant-dernières passes. La construction est plus qu’hasardeuse, à l’image de cette frappe molle en solitaire de Jeremy Sebas, qui ne voit pas Issiaka Karamoko en demande. L’attaquant perdra dans la foulée deux duels.

Juste avant la pause, Felix Tomi et Jeremy Sebas rateront l’immanquable dans un cafouillage et une mésentente à l’intérieur des six mètres du gardien de Boulogne. Seul Amine Boutrah tentera d’apporter un peu plus de danger face à la défense nordiste, mais ne trouvera pas la solution chez ses coéquipiers. Il frappera à deux reprises, malheureusement sans succès.





Dans cette première mi-temps, si le ballon circule et que la possession est clairement bastiaise, et malgré des remontées rapides de balle, les individualités font encore défaut chez les Turchini pour trouver le chemin des buts, même quand ce dernier est grand ouvert.

La défense bastiaise n’était pas non plus en reste face à la plus faible équipe du championnat. Si les actions boulonnaises sont peu nombreuses, elles donnent des sueurs froides à la dizaine de supporters bastiais présents. Deux grosses frayeurs surviennent sur coup franc dès le premier quart d’heure de jeu, toutes deux tirées dans le tas. Le premier ballon est sauvé in extremis par Tom Ducrocq, quasiment sur la ligne, alors que Johny Placide était battu. Quelques minutes plus tard, ce sera le portier bastiais qui fera ce qu’on attend de lui.

Avant la rencontre, Benoit Tavenot, l’entraîneur bastiais, avait prévenu ses joueurs : Boulogne peut avoir un jeu plus brouillon auquel il faudra s’adapter et faire preuve d’initiative. Ce qui a encore fait défaut durant la première mi-temps, laissant de nombreux regrets avant de rejoindre le vestiaire.





À la reprise, les Bastiais sont de nouveau inquiétés sur coup franc. Si la faiblesse du jeu boulonnais leur donne un peu d’air, cela ne suffit pas pour remporter le match. Les manquements dans la construction bastiaise sont toujours présents et, devant les buts adverses, les attaquants ne font pas transpirer le danger. Centres et passes en profondeur trouvent rarement preneur.

Même si les assauts bastiais se font plus fréquents en seconde période, le réalisme manque toujours. À la 75ème minute, Benoit Tavenot fait le choix de la fraîcheur en attaque : Blé et Aiki remplacent Tomi et Sebas. Si les Bastiais ne concrétisent pas, Boulogne, oui ! À la 82ème minute, Mpembele, fraîchement entré sur le terrain, récupère un ballon dans la défense bastiaise et crucifie le portier d’une frappe placée à 16 m. Dans la foulée, le but d’égalisation bastiais est logiquement refusé pour une position de main de Maxime Blé.

Les Bastiais ont raté leur match à Boulogne. La saison s’annonce désormais compliquée pour eux, qui se déplaceront vendredi à Montpellier.



Faut-il attribuer ce nouveau résultat à la fatigue accumulée, à la liste des joueurs blessés, ou plutôt à une crise plus profonde qui traverse le groupe bastiais, incapable de concrétiser et de chercher des points là où ils sont facilement prenables, comme face à Boulogne ? À quoi s’attendre face à Montpellier, relégué de L1, le 20 septembre prochain ?