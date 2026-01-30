Ligue 2 - Le SC Bastia rate, encore une fois, le coche face à Nancy (0-0)

(Photos Gérard Baldocchi)

z.Un Sporting Club de Bastia en quête de victoire et une rencontre marquée par le retour de Gustav Akueson. Absent des terrains depuis le mois de septembre, le défenseur bastiais faisait son grand retour dans le onze titulaire. Et il ne fallait pas attendre longtemps pour voir les turchini se montrer dangereux. Dès la 3e minute, Jeremy Sebas se présentait seul dans la surface après un long dégagement de Johny Placide, mais l’attaquant manquait son face-à-face avec Enzo Basilio, le portier nancéen. Dans la foulée, Felix Tomi reprenait de volée, trouvant la barre transversale.Un début de match dynamique pour les bastiais mais aussi frustrant. Dès la 6e minute, sur un corner bastiais, deux mains d’un défenseur de l’AS Nancy Lorraine semblaient évidentes… sauf pour Michael Leuleu, l’arbitre de la rencontre. « Le Sporting doit être arbitré comme tout le monde » avait pourtant demandé Reginald Ray le coach bastiais en conférence de presse d’avant match…Dominateurs dans le jeu, les Bastiais imposaient leur rythme face à un bloc nancéen regroupé à cinq derrière. La maîtrise était là, la possession aussi, mais l’efficacité toujours absente, malgré sept corners obtenus en première période.Le plus gros risque pour les bastiais ?Les contre-attaques nancéennes. À la 31e minute, sur une contre-attaque éclair, Teddy Bouriaud envoyait une lourde frappe de 20 mètres que Johny Placide, encore décisif, détournait sur sa barre. Juste avant la pause, nouvelle alerte : sur un nouveau contre, Gustav Akueson déviait de la tête et offrait involontairement une balle de but à l’adversaire. Malgré la domination bastiaise et les occasions, l’arbitre renvoyait les deux équipes aux vestiaires sur un score aussi frustrant qu’incompréhensible : 0-0.Au retour des vestiaires, le Sporting repartait fort. Christophe Vincent recuperait un ballon au milieu et lançait Amine Boutrah sur la gauche. Mais sous la pression, l’ailier bastiais s’emmêlait dans la surface nancéenne. Une minute plus tard, même scénario, même frustration.À la 54e minute, premier carton jaune de la rencontre et un coup franc plein axe mal exploité par les Bastiais. Les mêmes maux, semaine après semaine, à l’image de Felix Tomi, en difficulté pour trouver des espaces dans la défense lorraine. Et malgré sa bonne volonté, l’attaquant bastiais restait trop souvent esseulé.Incapable de faire la différence, l’attaque bastiaise manquait d’inspiration et continuait de buter sur un bloc nancéen bien en place, pêchant encore dans le dernier geste.Côté coaching, Janneh entrait à la place d’Eickmayer, Zaouai remplaçait Vincent (73e), puis Guevara cédait sa place à Ruben Beliandjou à trois minutes du terme. Un choix offensif tardif qui ne changeait rien au scénario.Le Sporting devait se contenter d’un triste 0-0, aussi frustrant qu’amer au vu de la domination affichée.