Libri Mondi Broie du Noir : Luri rouvre son jardin aux maîtres du polar

À Luri, les amateurs de polars ont trouvé leur jardin. Depuis 2021, le festival Libri Mondi Broie du Noir y cultive une passion exigeante pour la littérature de genre. Ce samedi 17 mai, à partir de 14h30, les jardins de la Villa Saint-Jacques accueilleront quatre invités, venus partager leur regard sur le monde et leurs histoires à suspense : Frédéric Paulin, Nicolas Leclerc, Tristan Saule et Anaïs Renevier.



Organisé par l’association Libri Mondi, ce petit festival est né d’une envie simple : créer un lieu d’échange et de découverte autour du roman noir, dans un cadre à taille humaine. Depuis cinq ans, les lecteurs fidèles s’y pressent pour entendre des voix fortes et singulières. « L’année dernière, nous avons reçu Emily St-John Mandel ou encore Alan Parks. Cette fois encore, le programme est riche, avec des auteurs très engagés dans leur manière d’écrire le réel », précisent les organisateurs.



Du terrain à la fiction : quatre regards, une même tension

Tristan Saule ouvrira les rencontres à 14h30. Son cycle Les Chroniques de la place carrée, entamé en 2021, dresse un portrait sensible et âpre de la France d’aujourd’hui. À travers ses romans, il fait vivre un quartier populaire imaginaire, Monzelle, où l’on croise des vies cabossées, confrontées aux violences du monde social. Des récits tendus, ancrés dans le quotidien, salués pour leur justesse par Libération.



À 15h30, place à Anaïs Renevier. Collaboratrice régulière du magazine Society, elle est l’une des autrices majeures de la collection True Crime lancée par les éditions 10/18. Son premier livre revient sur L’affaire Alice Crimmins dans le New York de 1965, où une mère trop libre pour l’époque est accusée du meurtre de ses enfants. Son deuxième récit, La Disparue de la réserve Blackfeet, plonge dans la crise des disparitions d’Amérindiennes aux États-Unis. Des enquêtes fortes, qui « se lisent comme des polars, mais sans fiction », note Le Progrès.



Nicolas Leclerc prendra le relais à 16h30. Discret, mais très suivi, l’auteur jurassien explore un territoire moins souvent arpenté dans le polar : celui des campagnes. Dans Le Veilleur du lac, publié en 2023, une famille disparaît dans un petit village. Rumeurs, silences, regards qui pèsent : Leclerc excelle à créer des ambiances. Depuis Le Manteau de neige, ses romans captivent un public fidèle.



Enfin, Frédéric Paulin viendra clore les rencontres à 17h30. Ancien journaliste, il est l’auteur de plusieurs cycles d’une rare intensité. Après une trilogie sur les réseaux islamistes (La Guerre est une ruse), il s’attaque aujourd’hui à la guerre civile libanaise. Le deuxième tome de ce nouveau triptyque, Rares ceux qui échappèrent à la guerre, est sorti en février. Une œuvre exigeante, documentée, portée par une écriture dense. L’Humanité y voit « un roman qu’on lit sans reprendre son souffle ».



Un festival ancré dans le Cap, tourné vers le monde

Derrière la simplicité des rencontres, il y a une ambition claire : faire vivre la littérature policière autrement. Dans un village du Cap, loin des salons impersonnels, Libri Mondi Broie du Noir invite à lire avec attention, à écouter autrement. « Certains de nos auteurs invités ont des racines ici, comme Benjamin Franceschetti. D’autres viennent de beaucoup plus loin, mais tous sont accueillis comme à la maison », disent les organisateurs.

L’événement est gratuit, ouvert à toutes et tous. Et s’il attire un public fidèle chaque année, c’est peut-être aussi parce qu’il cultive une chose rare : l’envie de partager, simplement, une parole et un livre.